Зачистка для труб
Найдено: 7 товаров
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- 688 ₽Ø 20-25 ммТип: шейверРазмер, мм: 20-25Полипропиленовые (PP): ДаПоливинилхлоридные (ПВХ): НетС круглым хвостовиком: Нет
- 1 260 ₽Ø 20-25 ммТип: зачисткаРазмер, мм: 20-25Полипропиленовые (PP): ДаПоливинилхлоридные (ПВХ): НетС круглым хвостовиком: Нет
- 1 134 ₽Ø 32-40 ммТип: торцевательРазмер, мм: 32-40Полипропиленовые (PP): ДаПоливинилхлоридные (ПВХ): НетС круглым хвостовиком: Нет
- 1 400 ₽Ø 32-40 ммТип: зачисткаРазмер, мм: 32-40Полипропиленовые (PP): ДаПоливинилхлоридные (ПВХ): НетС круглым хвостовиком: Нет
- 1 590 ₽Ø 110 ммТип: зачисткаРазмер, мм: 110Полипропиленовые (PP): ДаПоливинилхлоридные (ПВХ): НетС круглым хвостовиком: Нет
- Нет в наличииØ 50-63 ммТип: зачисткаРазмер, мм: 50-63Полипропиленовые (PP): ДаПоливинилхлоридные (ПВХ): НетС круглым хвостовиком: Нет
- Нет в наличииØ 75-90 ммТип: зачисткаРазмер, мм: 75-90Полипропиленовые (PP): ДаПоливинилхлоридные (ПВХ): НетС круглым хвостовиком: Нет
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить зачистка для труб в городе Ярославль по цене от 688 до 1590 рублей. В наличии более 7 наименований. Зачистка для труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.