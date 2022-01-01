Фитинги обеспечивают герметичное и механически прочное соединение элементов трубопровода. Для производства используются металлы и особые сорта пластмассы. Изделия варьируются по габаритам, диаметру, типу резьбы, благодаря чему можно выбрать элемент, оптимально соответствующий конкретной трубопроводной системе.

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