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Переходник Valtec 1"х 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0604
177 ₽
Муфты и переходники
    Переходник Valtec 1"х 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0604
    Арт. X1691386142
    Переходник Valtec 1"х 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0604

      Переходник Valtec 1"х 1/2" ВР-НР VTr.592.N.0604

      177 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691386142

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		переходник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      177 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Назначение фитинга – переход с внутренней резьбы на наружную (больший/меньший диаметр).

        Преимущества

        • Переходник изготовлен горячим штампованием из латуни CW617N с последующим никелированием
        • Корпус фитинга – шестигранный – под гаечный ключ
        • Переходник применим на стальных, медных, латунных, пластиковых, металлопластиковых трубопроводах