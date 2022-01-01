Тройники резьбовые
Найдено: 17 товаров
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- 80 ₽20 ммСоединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 50 ₽15 мм, 1/2"Соединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 150 ₽32 ммСоединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 155 ₽40 ммСоединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 549 ₽3/4"Соединение трубы: винтовое
- 440 ₽1"Соединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 100 ₽25 ммСоединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 621 ₽1/2"Соединение трубы: винтовое
- 1 100 ₽1/2"Соединение трубы: винтовое
- 275 ₽Соединение трубы: резьбовое
- 328 ₽1/4, 1"Соединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 1 990 ₽Соединение трубы: винтовое
- 1 450 ₽2"Соединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- 227 ₽3/4"Соединение трубы: резьбовое
- Нет в наличииСоединение трубы: винтовое
- Нет в наличии1/2"Соединение трубы: резьбовоеРезьба: внутренняя
- Нет в наличии1/4, 1"Соединение трубы: винтовое
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тройники резьбовые в городе Ярославль по цене от 50 до 1990 рублей. В наличии более 17 наименований. Тройники резьбовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
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