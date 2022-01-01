Тройники резьбовые

Резьбовые тройники – тип фитинга, применяемый для разветвления трубопровода на три потока. Тройники могут быть полезны при проведении в доме или квартире систем водоснабжения, отопления. Изготавливаются преимущественно из чугуна и латуни с никелированным покрытием для прочности и коррозийной стойкости.

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