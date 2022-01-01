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Фитинги резьбовые

Тройники резьбовые

Найдено: 17 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тройники резьбовые в городе Ярославль по цене от 50 до 1990 рублей. В наличии более 17 наименований. Тройники резьбовые можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Стальной фланец TEBO RU-TB 63 PN10 Dу50 015091503
585 ₽
Стальной фланец TEBO RU-TB 63 PN10 Dу50 015091503
Никелированный тройник STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4), вн/р, латунный
328 ₽
Никелированный тройник STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4), вн/р, латунный
Тройник для стальной трубы Aquafit 04519, 3/4" наружная резьба
227 ₽
Тройник для стальной трубы Aquafit 04519, 3/4" наружная резьба
Тройник резьбовой чугунный прямой Ду-50, в/р
275 ₽
Тройник резьбовой чугунный прямой Ду-50, в/р
Тройник чугунный Gebo TK 2", внутренняя резьба
1 990 ₽
Тройник чугунный Gebo TK 2", внутренняя резьба
Тройник резьбовой чугунный Gebo 1"1/2
1 100 ₽
Тройник резьбовой чугунный Gebo 1"1/2
Тройник Gebo TK 3/4", чугун
549 ₽
Тройник Gebo TK 3/4", чугун
Тройник Gebo TK 1/2", внутренняя резьба
621 ₽
Тройник Gebo TK 1/2", внутренняя резьба
Тройник ALTSTREAM 2" в.р. (003040106), вн, латунный
1 450 ₽
Тройник ALTSTREAM 2" в.р. (003040106), вн, латунный
Фланцевый фитинг TEBO 110 PN10/сталь Dу100 015091506
860 ₽
Фланцевый фитинг TEBO 110 PN10/сталь Dу100 015091506
Тройник ALTSTREAM 1" ВР (в уп.10 шт) 003040103
440 ₽
Тройник ALTSTREAM 1" ВР (в уп.10 шт) 003040103
Американка угловая Altstream 1/2" н/в (уп. 35шт)
220 ₽
Американка угловая Altstream 1/2" н/в (уп. 35шт)
Бочонок резьбовой Stout SFT-0003-003434 (HH, 3/4")
190 ₽
Бочонок резьбовой Stout SFT-0003-003434 (HH, 3/4")
Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)
50 ₽
Контргайка Altstream 003120102 (3/4", 220 шт., вн. резьба)
Крестовина pp-r Fusitek FT01501 (20мм)
21 ₽
Крестовина pp-r Fusitek FT01501 (20мм)
Трап гориз. вып. 50, регул. с реш. 12х12 металл. сухой (уп. 10шт.) TQ5614
840 ₽
Трап гориз. вып. 50, регул. с реш. 12х12 металл. сухой (уп. 10шт.) TQ5614
Тройник прямой Ду-15, внутренняя резьба
50 ₽
Тройник прямой Ду-15, внутренняя резьба
Тройник резьбовой прямой Ду-20, внутренняя резьба
80 ₽
Тройник резьбовой прямой Ду-20, внутренняя резьба
Тройник для стальной трубы прямой Ду-32
150 ₽
Тройник для стальной трубы прямой Ду-32
Тройник для стальной трубы резьбовой Ду-40
155 ₽
Тройник для стальной трубы резьбовой Ду-40
Уголок обжимной Valtec 20 VTm.351.N.002020
557 ₽
Уголок обжимной Valtec 20 VTm.351.N.002020
Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
108 ₽
Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403
46 ₽
Футорка Valtec 1/2"х 3/8" НР-ВР VTr.581.N.0403
Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006
264 ₽
Муфта Valtec 1" ВР-ВР VTr.270.N.0006
Ниппель латунный ALTSTREAM 003060102 (1/2", 150 шт.), покрытие никель
50 ₽
Ниппель латунный ALTSTREAM 003060102 (1/2", 150 шт.), покрытие никель
Муфта переходная Altstream 003090101 (внутр-нар, 1/2"-1/4")
50 ₽
Муфта переходная Altstream 003090101 (внутр-нар, 1/2"-1/4")
Тройник для стальной трубы прямой Ду-25
100 ₽
Тройник для стальной трубы прямой Ду-25
Муфта Valtec 1/2" ВР-ВР VTr.270.N.0004
106 ₽
Муфта Valtec 1/2" ВР-ВР VTr.270.N.0004
Никелированная заглушка Stout SFT-0027-000034 (BP, 3/4")
31 ₽
Никелированная заглушка Stout SFT-0027-000034 (BP, 3/4")
Тройник сантехнический для трубы Stout SFT-0020-000012 (1/2", ВВ)
106 ₽
Тройник сантехнический для трубы Stout SFT-0020-000012 (1/2", ВВ)
Тройник резьбовой Gebo 1 1/4
1 810 ₽
Тройник резьбовой Gebo 1 1/4
Тройник для трубы Gebo TK 1"
666 ₽
Тройник для трубы Gebo TK 1"