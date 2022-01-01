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Фитинги резьбовые

Ниппели переходные

Найдено: 1 товар
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить ниппели переходные в городе Ярославль по цене от 30 до 30 рублей. В наличии более 1 наименования. Ниппели переходные можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Автоматический левый воздухоотводчик для радиатора ITAP 299 (1")
279 ₽
Автоматический левый воздухоотводчик для радиатора ITAP 299 (1")
Сгон Металлоизделия (1, 300 мм, из нержавеющей стали)
540 ₽
Сгон Металлоизделия (1, 300 мм, из нержавеющей стали)
Никелированный тройник с внутренне резьбой STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4) для трубопроводов
328 ₽
Никелированный тройник с внутренне резьбой STOUT SFT-0020-000114 (ВВ, 1"1/4) для трубопроводов
Тройник прямой Ду-50 с внутренней резьбой для труб, латунная
275 ₽
Тройник прямой Ду-50 с внутренней резьбой для труб, латунная
Тройник ALTSTREAM с внутренней резьбой 2" в.р. (003040106) трубопроводный
1 450 ₽
Тройник ALTSTREAM с внутренней резьбой 2" в.р. (003040106) трубопроводный
Ниппель с наружной резьбой ALTSTREAM переходной 2"*1.1/4", покрытие никель (003060211)
640 ₽
Ниппель с наружной резьбой ALTSTREAM переходной 2"*1.1/4", покрытие никель (003060211)
Ниппель переходной ALTSTREAM с наружной резьбой 2 дюйма никелированный (уп.16 шт) 003060107
510 ₽
Ниппель переходной ALTSTREAM с наружной резьбой 2 дюйма никелированный (уп.16 шт) 003060107
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 2"*1"1/2 (уп.12 шт) артикул 003060212 для стальных труб
610 ₽
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 2"*1"1/2 (уп.12 шт) артикул 003060212 для стальных труб
Тройник ALTSTREAM 1" ВР(в уп.10 шт) 003040103 с внутренней резьбой для труб, латунная
440 ₽
Тройник ALTSTREAM 1" ВР(в уп.10 шт) 003040103 с внутренней резьбой для труб, латунная
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1 1/2"х1"(уп.20шт) 003060209 для стальных труб
350 ₽
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1 1/2"х1"(уп.20шт) 003060209 для стальных труб
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1 1/2"х1 1/4", артикул 003060210 для стальных труб
420 ₽
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1 1/2"х1 1/4", артикул 003060210 для стальных труб
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1,1/4*3/4(в уп.30 шт) 003060207 для стальныхтруб
280 ₽
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1,1/4*3/4(в уп.30 шт) 003060207 для стальныхтруб
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1 1/4"х1"(уп.22 шт) 003060208 для стальных труб
270 ₽
Ниппель ALTSTREAM переходной с наружной резьбой 1 1/4"х1"(уп.22 шт) 003060208 для стальных труб
Аксиальный термоманометр STOUT SIM-0005-800615 (Диаметр Dn 80 мм)
1 635 ₽
Аксиальный термоманометр STOUT SIM-0005-800615 (Диаметр Dn 80 мм)
Пресс-тройник обжимной VALTEC с переходом на НР 16 х 1/2" VTm.333.N.160416
368 ₽
Пресс-тройник обжимной VALTEC с переходом на НР 16 х 1/2" VTm.333.N.160416
Муфта для труб переходная с резьбой VALTEC 2"х 1" ВР-ВР VTr.240.N.0906 латунная
772 ₽
Муфта для труб переходная с резьбой VALTEC 2"х 1" ВР-ВР VTr.240.N.0906 латунная
Соединение для полотенцесушителя прямое 1"х1/2" В/Н (хромированное), MP-У (комп. 1 шт)
520 ₽
Соединение для полотенцесушителя прямое 1"х1/2" В/Н (хромированное), MP-У (комп. 1 шт)
Ниппель переходной ALTSTREAM с наружной резьбой 1 1/2" для стальных труб
310 ₽
Ниппель переходной ALTSTREAM с наружной резьбой 1 1/2" для стальных труб
Ниппель переходной ALTSTREAM с наружной резьбой 1 1/4"(в уп.20 шт) 003060105 для стальных труб
270 ₽
Ниппель переходной ALTSTREAM с наружной резьбой 1 1/4"(в уп.20 шт) 003060105 для стальных труб
Ниппель ALTSTREAM с резьбой 1 дюйм (в уп.30 шт) 003060104, латунь
160 ₽
Ниппель ALTSTREAM с резьбой 1 дюйм (в уп.30 шт) 003060104, латунь
Ниппель переходной ALTSTREAM резьбой 3/4"*1" никелированный (уп.40 шт) 003060205 для труб
170 ₽
Ниппель переходной ALTSTREAM резьбой 3/4"*1" никелированный (уп.40 шт) 003060205 для труб
Ниппель с резьбой ALTSTREAM 003060204 (1/2"x1", 50 шт., латунь
150 ₽
Ниппель с резьбой ALTSTREAM 003060204 (1/2"x1", 50 шт., латунь
Ниппель радиаторный переходной ROMMER стальной с наружной резьбой 1"
30 ₽
Ниппель радиаторный переходной ROMMER стальной с наружной резьбой 1"
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006)
Аксиальный манометр STOUT SIM-0009-630608 (Диаметр Dn 63 мм)
540 ₽
Аксиальный манометр STOUT SIM-0009-630608 (Диаметр Dn 63 мм)
Муфта для труб переходная с резьбой 3/4" VALTEC ВР-ВР VTr.270.N.0005 латунная
179 ₽
Муфта для труб переходная с резьбой 3/4" VALTEC ВР-ВР VTr.270.N.0005 латунная