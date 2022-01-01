Ниппели – резьбовые переходники, соединяющие трубы разного или одинакового диаметра. Используются при подключении приборов отопления, водоснабжения, кондиционирования воздуха. Изготовлены из стали или латуни. Эти и другие комплектующие для труб можно приобрести в Интернет-магазине “Бигам”.

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