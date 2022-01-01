Теплоизоляция для труб
Найдено: 26 товаров
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- 100 ₽Длина 2 м, Толщина 13 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 13Внутренний диаметр, мм: 35Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 330 ₽Длина 2 м, Толщина 9 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 9Внутренний диаметр, мм: 110Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 30 ₽Длина 2 м, Толщина 6 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 6Внутренний диаметр, мм: 10Материал: вспененный полиэтиленЦвет: черный
- 370 ₽Длина 2 м, Толщина 13 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 13Внутренний диаметр, мм: 114Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 60 ₽Длина 4 м, Толщина 9 ммДлина, м: 4Толщина, мм: 9Внутренний диаметр, мм: 28Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 150 ₽Длина 2 мДлина, м: 2
- 240 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 22Материал: вспененный полиэтиленЦвет: красный
- 10 ₽Длина 2 м, Толщина 6 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 6Внутренний диаметр, мм: 6Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 25 ₽Длина 2 м, Толщина 6 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 6Внутренний диаметр, мм: 12Материал: вспененный полиэтиленЦвет: черный
- 70 ₽Длина 2 м, Толщина 9 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 9Внутренний диаметр, мм: 35Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 90 ₽Длина 2 м, Толщина 9 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 9Внутренний диаметр, мм: 42Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 30 ₽Длина 2 м, Толщина 6 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 6Внутренний диаметр, мм: 15Материал: вспененный полиэтиленЦвет: черный
- 50 ₽Длина 2 м, Толщина 9 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 9Внутренний диаметр, мм: 22Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 30 ₽Длина 2 м, Толщина 6 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 6Внутренний диаметр, мм: 18Материал: вспененный полиэтиленЦвет: черный
- 200 ₽220 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 18Материал: вспененный полиэтиленЦвет: синий
- -20 ₽
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- 140 ₽Длина 2 м, Толщина 9 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 9Внутренний диаметр, мм: 64Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 250 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 22Материал: вспененный полиэтиленЦвет: синий
- 370 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 35Материал: вспененный полиэтиленЦвет: красный
- 220 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 18Материал: вспененный полиэтиленЦвет: красный
- 300 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 28Материал: вспененный полиэтиленЦвет: красный
- 50 ₽Длина 2 м, Толщина 9 ммДлина, м: 2Толщина, мм: 9Внутренний диаметр, мм: 18Материал: вспененный полиэтиленЦвет: серый
- 300 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 18Материал: вспененный полиэтиленЦвет: синий
- 370 ₽Длина 10 м, Толщина 4 ммДлина, м: 10Толщина, мм: 4Внутренний диаметр, мм: 35Материал: вспененный полиэтиленЦвет: синий
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить теплоизоляция для труб в городе Ярославль по цене от 10 до 370 рублей. В наличии более 26 наименований. Теплоизоляция для труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.