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Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
5.0
3
105 ₽
Трубы для теплого пола
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
    Арт. X16912848
    5.0
    3
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)

      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)

      105 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912848
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина теплоизолирующего слоя, мм
      		0.08
      Плотность, кг/м. куб.
      		940
      Все характеристики
      105 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Stout труба из сшитого полиэтилена Pex-a это трубы, состоящие из невероятно легкого материала, который обладает повышенной износостойкостью и простотой обслуживания, поэтому с легкостью может применяться в водоснабдительных и отопительных системах. Трубы имеют особое покрытие на основе этиленвиниловой пленки, предотвращающей попадание воздуха в трубопровод. Среди достоинств труб SPX 0002 001620 Stout 16х2 стоит также отметить совершенную устойчивость к ржавлению, пониженное трение, и отсутствие потенциально опасных или вредных для здоровья выделений. Благодаря гладкости внутренней поверхности трубы, на ней не будут образовываться солевые или осадочные отложения, накипь и нагар. Купить сшитый полиэтилен Pex-a Stout рекомендуется и потому, что при использовании он абсолютно не производит звука.

        Преимущества трубы Stout Pex-a

        • Неприхотливая
        • Легкая
        • Долговечная
        • Экологичная
        • Бесшумная
        • Экономная

        Комплектация

        • Труба в свернутом виде
        • Упаковка