Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)

Stout труба из сшитого полиэтилена Pex-a это трубы, состоящие из невероятно легкого материала, который обладает повышенной износостойкостью и простотой обслуживания, поэтому с легкостью может применяться в водоснабдительных и отопительных системах. Трубы имеют особое покрытие на основе этиленвиниловой пленки, предотвращающей попадание воздуха в трубопровод. Среди достоинств труб SPX 0002 001620 Stout 16х2 стоит также отметить совершенную устойчивость к ржавлению, пониженное трение, и отсутствие потенциально опасных или вредных для здоровья выделений. Благодаря гладкости внутренней поверхности трубы, на ней не будут образовываться солевые или осадочные отложения, накипь и нагар. Купить сшитый полиэтилен Pex-a Stout рекомендуется и потому, что при использовании он абсолютно не производит звука.

Преимущества трубы Stout Pex-a

Неприхотливая

Легкая

Долговечная

Экологичная

Бесшумная

Экономная

Комплектация