Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (16x2 мм, 200 м)
Арт. X16912848
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Толщина теплоизолирующего слоя, мм
|0.08
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Плотность, кг/м. куб.
|940
- Stout труба из сшитого полиэтилена Pex-a это трубы, состоящие из невероятно легкого материала, который обладает повышенной износостойкостью и простотой обслуживания, поэтому с легкостью может применяться в водоснабдительных и отопительных системах. Трубы имеют особое покрытие на основе этиленвиниловой пленки, предотвращающей попадание воздуха в трубопровод. Среди достоинств труб SPX 0002 001620 Stout 16х2 стоит также отметить совершенную устойчивость к ржавлению, пониженное трение, и отсутствие потенциально опасных или вредных для здоровья выделений. Благодаря гладкости внутренней поверхности трубы, на ней не будут образовываться солевые или осадочные отложения, накипь и нагар. Купить сшитый полиэтилен Pex-a Stout рекомендуется и потому, что при использовании он абсолютно не производит звука.
Преимущества трубы Stout Pex-a
- Неприхотливая
- Легкая
- Долговечная
- Экологичная
- Бесшумная
- Экономная
Комплектация
- Труба в свернутом виде
- Упаковка