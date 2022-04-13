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Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
5.0
2
250 ₽
Муфты обжимные для труб
    Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
    Арт. X169127589
    5.0
    2
    Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
    Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
      Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)

      Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169127589
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		компрессионное
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фитинги STOUT являются универсальными и используются в системах питьевого водоснабжения и отопления. Фитинги выполнены из высококачественной латуни по стандарту UNI EN 12165. Широкая номенклатура фитингов STOUT позволяет легко собирать системы любой сложности.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность