Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Фитинги STOUT являются универсальными и используются в системах питьевого водоснабжения и отопления. Фитинги выполнены из высококачественной латуни по стандарту UNI EN 12165. Широкая номенклатура фитингов STOUT позволяет легко собирать системы любой сложности.