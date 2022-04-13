Компрессионный фитинг для труб Stout Pex SFC-0020-002020 (20x2x3/4)
Арт. X169127589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|компрессионное
- Фитинги STOUT являются универсальными и используются в системах питьевого водоснабжения и отопления. Фитинги выполнены из высококачественной латуни по стандарту UNI EN 12165. Широкая номенклатура фитингов STOUT позволяет легко собирать системы любой сложности.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность