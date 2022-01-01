Приборы учета и контроля газа и воды, манометры и термометры необходимы в каждом жилом и нежилом помещении, где есть водопровод, отопление, газопровод. Счетчики применяются для подсчета количества используемых ресурсов, манометры замеряют уровень давления, термометры измеряют температуру.

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