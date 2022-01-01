Приборы учета и контроля
Найдено: 43 товара
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- 1 090 ₽1 130 ₽1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- -40 ₽
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- 2 870 ₽Высота, мм: 70Ширина, мм: 88Длина, мм: 76Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, нержавеющая сталь
- 2 740 ₽Высота, мм: 83Ширина, мм: 86Длина, мм: 145Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, цам
- 860 ₽1 130 ₽Для холодной воды: ДаДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 170
- -270 ₽
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- 1 420 ₽1 640 ₽3/4"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 5
- -220 ₽
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- 890 ₽950 ₽1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- -60 ₽
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- 3 430 ₽Высота, мм: 83Ширина, мм: 86Длина, мм: 145Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, цам
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- 989 ₽1/2"Импульсный выход: ДаМакс. расход, м³/ч: 3
- 7 310 ₽1 1/4"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 7
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- 900 ₽950 ₽Для холодной воды: ДаДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 170
- -50 ₽
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- 1 480 ₽1 640 ₽Для холодной воды: ДаДиаметр, мм: 20Установочная длина со сгонами, мм: 190
- -160 ₽
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- 950 ₽1 050 ₽3/4"Импульсный выход: ДаМакс. расход, м³/ч: 3
- -100 ₽
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- 1 050 ₽Для холодной воды: НетДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 110
- 3 260 ₽Высота, мм: 76Ширина, мм: 88Длина, мм: 70Рабочая температура, °С: 50Материал: латунь, нержавеющая сталь
- Персональная скидка
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- 10 100 ₽2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 20
- Персональная скидка
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- 8 180 ₽1 1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 12
- Персональная скидка
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- 1 050 ₽3/4"Импульсный выход: ДаМакс. расход, м³/ч: 3
- 5 550 ₽Высота, мм: 223Ширина, мм: 167Длина, мм: 203Рабочая температура, °С: 55Материал: металл
- Персональная скидка
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- 1 050 ₽Для холодной воды: ДаДиаметр, мм: 15Установочная длина со сгонами, мм: 80
- Нет в наличииИмпульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 30
- Нет в наличииИмпульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- Нет в наличии1/2"Импульсный выход: НетМакс. расход, м³/ч: 3
- Нет в наличииВысота, мм: 112Ширина, мм: 110Длина, мм: 193Рабочая температура, °С: 50Материал: пластик, цам
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить приборы учета и контроля в городе Ярославль по цене от 93 до 20700 рублей. В наличии более 43 наименований. Приборы учета и контроля можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.