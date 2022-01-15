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Счетчик воды Бетар СВМ-40
Арт. X1699231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|127x300x140
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Фланцевое присоединение
|Нет
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- Счетчики воды СВМ нечувствительны к внешнему магнитному полю, универсальны в применении, так как для холодной и горячей воды в счетчиках используются одни и те же материалы. Приборы соответствуют метрологическому классу В, допускается только горизонтальная установка. Конструкция проливной части имеет повышенную износостойкость. Счетчик имеет индикаторное устройство с роликовыми и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в кубических метрах и долях кубического метра.
Преимущества
- Ударопрочный
- Универсальный
- Защищенный от магнитного поля
- Современный