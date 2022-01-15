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Счетчик воды Бетар СВМ-40
4.0
1
10 100 ₽
Счетчики для горячей воды
  • Персональная скидка
Счетчик воды Бетар СВМ-40
Арт. X1699231
4.0
1
Счетчик воды Бетар СВМ-40
Счетчик воды Бетар СВМ-40
  • Персональная скидка
Счетчик воды Бетар СВМ-40
Счетчик воды Бетар СВМ-40

Счетчик воды Бетар СВМ-40

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10 100 ₽
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Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1699231
4.0
1

Характеристики

Производитель
Бетар
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
127x300x140
Фланцевое присоединение
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Счетчики воды СВМ нечувствительны к внешнему магнитному полю, универсальны в применении, так как для холодной и горячей воды в счетчиках используются одни и те же материалы. Приборы соответствуют метрологическому классу В, допускается только горизонтальная установка. Конструкция проливной части имеет повышенную износостойкость. Счетчик имеет индикаторное устройство с роликовыми и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в кубических метрах и долях кубического метра.

    Преимущества

    • Ударопрочный
    • Универсальный
    • Защищенный от магнитного поля
    • Современный