Счетчик воды Бетар СВМ-40

Преимущества

Ударопрочный

Универсальный

Защищенный от магнитного поля

Современный

Счетчики воды СВМ нечувствительны к внешнему магнитному полю, универсальны в применении, так как для холодной и горячей воды в счетчиках используются одни и те же материалы. Приборы соответствуют метрологическому классу В, допускается только горизонтальная установка. Конструкция проливной части имеет повышенную износостойкость. Счетчик имеет индикаторное устройство с роликовыми и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в кубических метрах и долях кубического метра.