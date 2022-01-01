Гибкая подводка
Найдено: 174 товара
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- 265 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 370 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 125 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 710 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 145 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 180 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 245 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 160 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 140 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 225 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 95 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 210 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 134 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 330 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 160 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 490 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: гладкаяПрисоединительная резьба: внутренняя
- 250 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 540 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: гладкаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 250 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/штуцерТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 440 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: сильфоннаяПрисоединительная резьба: внутренняя, наружая
- 270 ₽Резьба: внутренняя, наружаяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 290 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
- 430 ₽Назначение: для газаПрисоединение: гайка/гайкаТип: гладкаяПрисоединительная резьба: внутренняя
- 170 ₽Резьба: внутренняяТип воды: холодная/горячаяМатериал оплетки : нержавеющая сталь
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гибкая подводка в городе Ярославль по цене от 36 до 1825 рублей. В наличии более 174 наименований. Гибкая подводка можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.