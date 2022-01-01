Гибкая подводка представляет собой шланг из резины, находящийся в оплетке из металла. По обеим его сторонам находятся средства для соединения – гайки с внутренней резьбой. Изделие применяется для систем питьевого водоснабжения и прочих объектов водозабора. Обладает надежностью и высокой прочностью.

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