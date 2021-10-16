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Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2.5 м
5.0
1
490 ₽
Газовая подводка
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2.5 м
    Арт. Ю00000019939
    5.0
    1
    Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2.5 м

      Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2.5 м

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. Ю00000019939
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		TuboFlex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угловая
      		Нет
      Резьба
      		внутренняя, наружая
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2.5 м - прочен, устойчив к внешним воздействиям и активным средам, долговечен, исключает необходимость диэлектрической вставки, тем самым избегая дополнительного соединения.

        Преимущества

        • Трудногорючий
        • Диэлектрический
        • Выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой
        • Устойчив к воздействию масляного тумана
        • Эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок