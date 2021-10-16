Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2.5 м
Арт. Ю00000019939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угловая
|Нет
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Резьба
|внутренняя, наружая
- Подводка для газа Tuboflex, ПВХ, г.ш, 2.5 м - прочен, устойчив к внешним воздействиям и активным средам, долговечен, исключает необходимость диэлектрической вставки, тем самым избегая дополнительного соединения.
Преимущества
- Трудногорючий
- Диэлектрический
- Выдерживает тест соприкосновения с горячей плитой
- Устойчив к воздействию масляного тумана
- Эксплуатируется в условиях повышенных нагрузок