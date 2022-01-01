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Инженерная сантехника

Опрессовщики

Найдено: 13 товаров
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&lt;h2&gt;Опрессовщик&lt;/h2&gt; &lt;p&gt; Опрессовщик – это техника, которая относится к насосному оборудованию для обслуживания различных систем после запуска в эксплуатацию, плановых профилактических работ или ремонта. Используется агрегат для контроля за давлением и герметичностью водопроводных труб, а также канализационных и отопительных систем. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Насос-опрессовщик производит в объекте, на который воздействует, повышенное давление нагнетанием и сжатием рабочей среды. Проверка систем водопровода и отопления производится посредством создания максимально возможного уровня давления – так диагностируется ее целостность. Также при помощи запорной арматуры можно проверять систему не целиком, а отдельными частями. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Функционируют опрессовщики гидравлические, электрические и ручные при окружающей температуре в диапазоне от +5 до +40 °C. &lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;cut&quot;&gt; &lt;span class=&quot;article-headers h3&quot;&gt;Разновидности&nbsp;&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Опрессовщик ручной&lt;/strong&gt; прост в эксплуатации и обслуживании за счет отсутствия в конструкции электрического двигателя. По той же причине его можно использовать при высокой влажности. Простота устройства ручного опрессовщика труб повышает надежность и срок эксплуатации прибора. При этом производительность у него будет ниже, чем у электрического – она достигает 9 л/мин. Объем бака не превышает в среднем 12 литров. Также купить опрессовщик ручной стоит за счет небольшого веса, который делает его удобным в транспортировке. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Опрессовщик электрический&lt;/strong&gt; обладает производительностью, которая в особо мощных моделях может достигать 17 л/мин. Для функционирования требует постоянного подключения к источнику электропитания. Данный тип опрессовщиков системы отопления, канализации и водопровода имеет большие габариты и вес, однако они справятся с более сложными и масштабными работами, при этом практически не затрачивая физических усилий пользователя. &lt;/p&gt; &lt;span class=&quot;article-headers h3&quot;&gt; Ключевые параметры при выборе&nbsp;&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Мощность&lt;/strong&gt; электрических опрессовщиков систем отопления – это показатель, который характеризует производительность и износостойкость прибора, а также его устойчивость к интенсивным и продолжительным нагрузкам. Кроме того, показатель влияет на массу устройства и его энергопотребление. Варьируется от 370 до 1750 Вт. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Производительность&lt;/strong&gt; определяет количество жидкости, которое подаст агрегат за определенный промежуток времени. В особо мощных моделях данный показатель достигает 17 л/мин. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;strong&gt;Объем бака&lt;/strong&gt;. Наличие в резервуаре жидкости позволяет повысить срок эксплуатации прибора, потому как это позволит реже включать устройство – его износ будет меньше. Данная величина варьируется в среднем от 3 до 14 литров. &lt;/p&gt; &lt;span class=&quot;article-headers h3&quot;&gt; Где опрессовщик купить&nbsp;&lt;/span&gt; &lt;p&gt; На сайте &lt;a href=&quot;https://www.bigam.ru/&quot;&gt;www.bigam.ru&lt;/a&gt; вы можете купить электрический или ручной опрессовщик, и мы привезем его транспортной компанией или курьером прямо по указанному адресу. Также доступен самовывоз опрессовщика гидравлического ручного и другого оборудования из розничного магазина «Бигам» – он бесплатен при любой суммарной стоимости заказа. Покупать у нас выгодно – при заказе в интернет-магазине на опрессовщик цена до 15% ниже, чем в розницу. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; Чтобы приобрести электрический или ручной опрессовщик систем отопления, позвоните по бесплатному номеру 8-800-555-69-73: менеджер ответит на интересующие вопросы, проконсультирует в выборе и оформит заказ. Помимо этого, вы можете нажать «Купить в 1 клик» или воспользоваться корзиной. &lt;/p&gt; &lt;/div&gt;