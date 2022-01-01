<h2>Опрессовщик</h2> <p> Опрессовщик – это техника, которая относится к насосному оборудованию для обслуживания различных систем после запуска в эксплуатацию, плановых профилактических работ или ремонта. Используется агрегат для контроля за давлением и герметичностью водопроводных труб, а также канализационных и отопительных систем. </p> <p> Насос-опрессовщик производит в объекте, на который воздействует, повышенное давление нагнетанием и сжатием рабочей среды. Проверка систем водопровода и отопления производится посредством создания максимально возможного уровня давления – так диагностируется ее целостность. Также при помощи запорной арматуры можно проверять систему не целиком, а отдельными частями. </p> <p> Функционируют опрессовщики гидравлические, электрические и ручные при окружающей температуре в диапазоне от +5 до +40 °C. </p> <div class="cut"> <span class="article-headers h3">Разновидности </span> <p> <strong>Опрессовщик ручной</strong> прост в эксплуатации и обслуживании за счет отсутствия в конструкции электрического двигателя. По той же причине его можно использовать при высокой влажности. Простота устройства ручного опрессовщика труб повышает надежность и срок эксплуатации прибора. При этом производительность у него будет ниже, чем у электрического – она достигает 9 л/мин. Объем бака не превышает в среднем 12 литров. Также купить опрессовщик ручной стоит за счет небольшого веса, который делает его удобным в транспортировке. </p> <p> <strong>Опрессовщик электрический</strong> обладает производительностью, которая в особо мощных моделях может достигать 17 л/мин. Для функционирования требует постоянного подключения к источнику электропитания. Данный тип опрессовщиков системы отопления, канализации и водопровода имеет большие габариты и вес, однако они справятся с более сложными и масштабными работами, при этом практически не затрачивая физических усилий пользователя. </p> <span class="article-headers h3"> Ключевые параметры при выборе </span> <p> <strong>Мощность</strong> электрических опрессовщиков систем отопления – это показатель, который характеризует производительность и износостойкость прибора, а также его устойчивость к интенсивным и продолжительным нагрузкам. Кроме того, показатель влияет на массу устройства и его энергопотребление. Варьируется от 370 до 1750 Вт. </p> <p> <strong>Производительность</strong> определяет количество жидкости, которое подаст агрегат за определенный промежуток времени. В особо мощных моделях данный показатель достигает 17 л/мин. </p> <p> <strong>Объем бака</strong>. Наличие в резервуаре жидкости позволяет повысить срок эксплуатации прибора, потому как это позволит реже включать устройство – его износ будет меньше. Данная величина варьируется в среднем от 3 до 14 литров. </p> <span class="article-headers h3"> Где опрессовщик купить </span> <p> На сайте <a href="https://www.bigam.ru/">www.bigam.ru</a> вы можете купить электрический или ручной опрессовщик, и мы привезем его транспортной компанией или курьером прямо по указанному адресу. Также доступен самовывоз опрессовщика гидравлического ручного и другого оборудования из розничного магазина «Бигам» – он бесплатен при любой суммарной стоимости заказа. Покупать у нас выгодно – при заказе в интернет-магазине на опрессовщик цена до 15% ниже, чем в розницу. </p> <p> Чтобы приобрести электрический или ручной опрессовщик систем отопления, позвоните по бесплатному номеру 8-800-555-69-73: менеджер ответит на интересующие вопросы, проконсультирует в выборе и оформит заказ. Помимо этого, вы можете нажать «Купить в 1 клик» или воспользоваться корзиной. </p> </div>