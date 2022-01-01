Шланги для стиральных машин
Найдено: 15 товаров
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- 235 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.222
- 275 ₽Тип шланга: сливной
- 235 ₽Тип шланга: сливной
- 155 ₽Тип шланга: сливнойВес шланга, кг: 0.12
- 340 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.33
- 370 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.375
- 480 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.5
- 200 ₽Тип шланга: сливной
- 350 ₽Тип шланга: сливнойВес шланга, кг: 0.22
- 105 ₽Тип шланга: сливной
- 400 ₽Тип шланга: заливнойВес шланга, кг: 0.45
- 330 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"
- 280 ₽Тип шланга: заливнойДиаметр соединения, дюйм: 3/4"Вес шланга, кг: 0.3
- Нет в наличииТип шланга: сливной
- Нет в наличииТип шланга: сливной
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить шланги для стиральных машин в городе Ярославль по цене от 28 до 745 рублей. В наличии более 15 наименований. Шланги для стиральных машин можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.