В этой категории представлен ассортимент деталей - шлангов, предназначенных для установки в стиральные машины. Для удобства выбора патрубки можно сортировать: по назначению (заливные, обратной подачи воды), материалу насадки (металл, пластик), наличию уплотнителей и максимальному давлению течения.

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