Манжета для унитаза - гофрированная труба с прокладками из резины на концах, предназначенная для подключения слива к канализации. Такое изделие обладает диаметром от 20мм до 110мм применяется для переходного крепления, в случае, когда патрубок канализационной системы находится не на одном уровне с отводом унитаза.

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