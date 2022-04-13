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Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)
5.0
2
410 ₽
Манжета для унитаза
    Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)
    Арт. X1691090101132
    5.0
    2
    Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)
    Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)
      Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)
      Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)

      Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691090101132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		45
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сифон гофрированный труба гибкая Ани Пласт это практичный и комфортный в установке фитинг. Предназначается сифон для соединения слива унитаза с канализационным отводом. Купить трубы Ани Пласт стоит ради их долговечности, обусловленной материалом изготовления и эргономичной формой.

        Преимущества трубы гибкой Ани Пласт:

        • Материал полипропилен;
        • Не ржавеет;
        • Гибкая;
        • Легко устанавливается;
        • Долго служит.

        Комплектация:

        • Труба;
        • Упаковка.