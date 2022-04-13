Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)
Арт. X1691090101132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|45
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Цвет
|белый
Сифон гофрированный труба гибкая Ани Пласт это практичный и комфортный в установке фитинг. Предназначается сифон для соединения слива унитаза с канализационным отводом. Купить трубы Ани Пласт стоит ради их долговечности, обусловленной материалом изготовления и эргономичной формой.
Преимущества трубы гибкой Ани Пласт:
- Материал полипропилен;
- Не ржавеет;
- Гибкая;
- Легко устанавливается;
- Долго служит.
Комплектация:
- Труба;
- Упаковка.