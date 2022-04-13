Белая фановая труба Ани Пласт W4228 (110 мм, 45 градусов)

Сифон гофрированный труба гибкая Ани Пласт это практичный и комфортный в установке фитинг. Предназначается сифон для соединения слива унитаза с канализационным отводом. Купить трубы Ани Пласт стоит ради их долговечности, обусловленной материалом изготовления и эргономичной формой.

Преимущества трубы гибкой Ани Пласт:

Материал полипропилен;

Не ржавеет;

Гибкая;

Легко устанавливается;

Долго служит.

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