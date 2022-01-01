Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Слив армированный Unicorn T550
470 ₽
Манжета для унитаза
    Слив армированный Unicorn T550
    Арт. О00000041385
    Слив армированный Unicorn T550
    Слив армированный Unicorn T550
      Слив армированный Unicorn T550
      Слив армированный Unicorn T550

      Слив армированный Unicorn T550

      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041385

      Характеристики

      Производитель
      		Unicorn
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		белый
      Вес, кг
      		0.35
      Все характеристики
      470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Армированная гофра для унитаза 550 мм Unicorn T550 ИС.110332 предназначена для присоединения сантехнического оборудования к канализационной системе. Гофра изготовлена из термопластичных материалов, не теряющих прочности при растягивании изгибе и нагреве. В качестве армирующего материала использована стальная проволока. Манжета диаметром 110 интегрирована в корпус, что способствует удобству применения. Удобно и быстро устанавливается, как к новым, так и к старым трубам, а также надежен и долговечен в использовании. Удлинитель может растягиваться до длины 550 мм и сгибаться для удобства подключения. Не требует дополнительных уплотнительных материалов.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы