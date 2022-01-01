Слив армированный Unicorn T550

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Армированная гофра для унитаза 550 мм Unicorn T550 ИС.110332 предназначена для присоединения сантехнического оборудования к канализационной системе. Гофра изготовлена из термопластичных материалов, не теряющих прочности при растягивании изгибе и нагреве. В качестве армирующего материала использована стальная проволока. Манжета диаметром 110 интегрирована в корпус, что способствует удобству применения. Удобно и быстро устанавливается, как к новым, так и к старым трубам, а также надежен и долговечен в использовании. Удлинитель может растягиваться до длины 550 мм и сгибаться для удобства подключения. Не требует дополнительных уплотнительных материалов.