В этом разделе вы можете приобрести муфты, тройники и угольники. Это современные ПНД фитинги для соединения полипропиленовых труб в системах водоснабжения. Фитинги из полиэтилена характеризуются прочностью, устойчивостью к перепадам температур и давления, стойкостью к коррозии.

Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фитинги для пнд труб в городе Ярославль по цене от 45 до 191 рубль. В наличии более 29 наименований. Фитинги для ПНД труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.