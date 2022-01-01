Фитинги для ПНД труб
Найдено: 29 товаров
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- 85 ₽32 мм, ⌀ 1"
- 134 ₽32 мм
- 128 ₽25 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 25 мм
- 108 ₽20 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 20 мм
- 149 ₽32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32 мм
- 191 ₽40 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 40 мм
- 134 ₽32, 32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32, 32 мм
- 72 ₽25 мм
- 102 ₽винтовое
- 117 ₽32 ммТип фитинга: муфтаТип соединения: винтовоеМатериал: пластикПрисоединительный диаметр, мм: 32Тип резьбы: нет
- 114 ₽20 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 20 мм
- 141 ₽32, 20, 32 ммТип фитинга: тройникТип соединения: резьбовоеМатериал: ПНДПрисоединительный диаметр, мм: 32, 20, 32Тип резьбы: нет
- 102 ₽20 мм
- 85 ₽винтовое
- 141 ₽32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32 мм
- 178 ₽40, 40 ммТип фитинга: тройникМатериал: пластикДиаметр трубы 40, 40 мм
- 114 ₽25 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 25 мм
- 102 ₽32 мм
- 79 ₽20 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 20 мм
- 117 ₽25 мм
- 185 ₽32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32 мм
- 45 ₽20 мм
- 155 ₽25 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 25 мм
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фитинги для пнд труб в городе Ярославль по цене от 45 до 191 рубль. В наличии более 29 наименований. Фитинги для ПНД труб можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.