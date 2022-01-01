Тройники ПНД

ПНД тройники для полиэтиленовых труб предназначены для разветвления трубопровода на три равно нагруженных потока. Обладают компрессионным или резьбовым соединением. Также как муфты и отводы, тройники – герметичны, не вызывают трудностей при монтаже и обслуживании. Пригодны для многократного использования.

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