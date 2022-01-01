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Фитинги ПНД полиэтиленовые

Тройники ПНД

Найдено: 13 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тройники пнд в городе Ярославль по цене от 79 до 191 рубль. В наличии более 13 наименований. Тройники ПНД можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Водорозетка-угол с внутренней резьбой (20x1/2") под водопроводную трубу, полипропилен
38 ₽
Водорозетка-угол с внутренней резьбой (20x1/2") под водопроводную трубу, полипропилен
Стальной фланец TEBO RU-TB 63 PN10 Dу50 015091503
585 ₽
Стальной фланец TEBO RU-TB 63 PN10 Dу50 015091503
Латунный тройник Aquafit 04519 (3/4"ВРx3/4"НРx3/4"НР)
227 ₽
Латунный тройник Aquafit 04519 (3/4"ВРx3/4"НРx3/4"НР)
Тройник Altstream 003040103, 1", В/Р, латунь
440 ₽
Тройник Altstream 003040103, 1", В/Р, латунь
Фланцевый фитинг TEBO 50 PN10, сталь, Dy 40
150 ₽
Фланцевый фитинг TEBO 50 PN10, сталь, Dy 40
Тройник переходной TEBO 015040309 (3/4 х32 мм) с внутренней резьбой
120 ₽
Тройник переходной TEBO 015040309 (3/4 х32 мм) с внутренней резьбой
Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)
102 ₽
Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9252 (25x25 мм)
ПНД фитинг - уголок переходной для труб Джилекс 9273, 1" х25 мм, наружная резьба
72 ₽
ПНД фитинг - уголок переходной для труб Джилекс 9273, 1" х25 мм, наружная резьба
Полипропиленовый переходной тройник Tebo, 63 х40 х63
81 ₽
Полипропиленовый переходной тройник Tebo, 63 х40 х63
Чугунный тройник литой Ду-20
80 ₽
Чугунный тройник литой Ду-20
Сантехнический тройник стальной прямой Ду-40
155 ₽
Сантехнический тройник стальной прямой Ду-40
Тройник переходной ПНД 20х20х20 ДЖИЛЕКС 9320 для полиэтиленовых труб диаметром 20 мм
108 ₽
Тройник переходной ПНД 20х20х20 ДЖИЛЕКС 9320 для полиэтиленовых труб диаметром 20 мм
Тройник переходной ДЖИЛЕКС ПНД 32 9335 (уп. 10шт.) для труб из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм
149 ₽
Тройник переходной ДЖИЛЕКС ПНД 32 9335 (уп. 10шт.) для труб из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 40 9345 (уп. 5шт.) компрессионный фитинг для труб из сшитого полиэтилена диаметром 40 мм
191 ₽
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 40 9345 (уп. 5шт.) компрессионный фитинг для труб из сшитого полиэтилена диаметром 40 мм
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 20 х32 х20 9340 (уп.15шт.) компрессионный фитинг
114 ₽
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 20 х32 х20 9340 (уп.15шт.) компрессионный фитинг
Тройник переходной ПНД Джилекс 9435, переходы 25х3/4х25, наружная резьба
114 ₽
Тройник переходной ПНД Джилекс 9435, переходы 25х3/4х25, наружная резьба
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 25*3/4*25 ВР (9425) (уп.15шт.) внутренняя резьба для труб
155 ₽
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 25*3/4*25 ВР (9425) (уп.15шт.) внутренняя резьба для труб
Тройник переходной ПНД Джилекс для пэ труб, 32 х3/4" х32, с наружной резьбой
134 ₽
Тройник переходной ПНД Джилекс для пэ труб, 32 х3/4" х32, с наружной резьбой
Тройник переходной ПНД Джилекс 9445 40*1" х40, уп. 5 шт., наружная резьба
178 ₽
Тройник переходной ПНД Джилекс 9445 40*1" х40, уп. 5 шт., наружная резьба
Тройник для канализации Контур ф110 x110 90гр. рыжий
250 ₽
Тройник для канализации Контур ф110 x110 90гр. рыжий
Тройник комбинированный Tebo, 20x1/2", pp-r, уп.20 шт., внутренняя резьба
60 ₽
Тройник комбинированный Tebo, 20x1/2", pp-r, уп.20 шт., внутренняя резьба
Тройник переходной Tebo, пп, уп. 6шт, 50 х32 х50 мм
95 ₽
Тройник переходной Tebo, пп, уп. 6шт, 50 х32 х50 мм
Тройник переходной Tebo TR-TB 030043210, pp-r, 32x20x32 мм
30 ₽
Тройник переходной Tebo TR-TB 030043210, pp-r, 32x20x32 мм
Фитинг - угольник ПНД переходной для труб Джилекс 9303 32мм
134 ₽
Фитинг - угольник ПНД переходной для труб Джилекс 9303 32мм
ПНД фитинг углового соединения Джилекс 9302, В/Р, 25 мм
117 ₽
ПНД фитинг углового соединения Джилекс 9302, В/Р, 25 мм
Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9250 (20x20 мм)
85 ₽
Соединительная муфта Джилекс ПНД РР 9250 (20x20 мм)
Переходной ПНД фитинг - угольник Джилекс 9275, наружная резьба, 1" х32 мм
85 ₽
Переходной ПНД фитинг - угольник Джилекс 9275, наружная резьба, 1" х32 мм
Канализационная заглушка раструба Контур ДК116 (110мм)
35 ₽
Канализационная заглушка раструба Контур ДК116 (110мм)
Шаровой кран с полусгоном Valtec BASE VT.227.N.06, вн-нр, 1"
1 359 ₽
Шаровой кран с полусгоном Valtec BASE VT.227.N.06, вн-нр, 1"
Тройник ПНД (25 х25 мм) Джилекс 9325 для труб из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм
128 ₽
Тройник ПНД (25 х25 мм) Джилекс 9325 для труб из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм
Тройник канализационный Контур 110 х50 х90 ДК107
135 ₽
Тройник канализационный Контур 110 х50 х90 ДК107
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2 х20 ВР 9420 (уп.20шт.) внутренняя резьба для труб
134 ₽
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2 х20 ВР 9420 (уп.20шт.) внутренняя резьба для труб
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2 х20 НР 9430 (уп. 20шт.) наружная резьба для труб
79 ₽
Тройник ДЖИЛЕКС ПНД 20*1/2 х20 НР 9430 (уп. 20шт.) наружная резьба для труб
Тройник ПНД Джилекс для пэ труб 32х1" х32, наружная резьбой
141 ₽
Тройник ПНД Джилекс для пэ труб 32х1" х32, наружная резьбой
Тройник ПНД Джилекс 9429, переход 32х1" х32, уп.10шт., внутренняя резьба
185 ₽
Тройник ПНД Джилекс 9429, переход 32х1" х32, уп.10шт., внутренняя резьба
Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20
70 ₽
Муфта переходная TR-SP ПНД KMR 9132, 32х20