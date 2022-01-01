Тройник Джилекс ПНД 32 9335 (уп. 10шт.)
Арт. X1691480307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|быстросъемный коннектор
- Тройник Джилекс 32х32х32 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции
Преимущества
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу