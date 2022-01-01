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Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*1"*32 ВН 9429 (уп.10шт.)
185 ₽
Тройники трубные
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*1"*32 ВН 9429 (уп.10шт.)
    Арт. X1691480315
    Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*1"*32 ВН 9429 (уп.10шт.)

      Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*1"*32 ВН 9429 (уп.10шт.)

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480315

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Тройник Джилекс с внутренней трубной резьбой 32х32х1 дюйм позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник с внутренней трубной резьбой 32х32х1 дюйм предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции.

        Преимущества:

        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом;
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка;
        • Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу.