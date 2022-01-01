Тройник комбинированный Джилекс ПНД 32*1"*32 ВН 9429 (уп.10шт.)

Описание товара:

Тройник Джилекс с внутренней трубной резьбой 32х32х1 дюйм позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник с внутренней трубной резьбой 32х32х1 дюйм предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции.

Преимущества: