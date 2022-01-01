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Фитинги ПНД полиэтиленовые

Уголки ПНД

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить уголки пнд в городе Ярославль по цене от 45 до 134 рубля. В наличии более 9 наименований. Уголки ПНД можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Кран Маевского с ключом Radena 011070101 1/2, воздухоотводчики
60 ₽
Кран Маевского с ключом Radena 011070101 1/2, воздухоотводчики
Уголок обжимной BLANSOL (90 градусов, 16 мм) для труб водоснабжения
158 ₽
Уголок обжимной BLANSOL (90 градусов, 16 мм) для труб водоснабжения
Одноплоскостная крестовина для канализации 110x110x110/90
385 ₽
Одноплоскостная крестовина для канализации 110x110x110/90
Уголок компрессионный ДЖИЛЕКС для ПНД труб 40 /9304/
155 ₽
Уголок компрессионный ДЖИЛЕКС для ПНД труб 40 /9304/
Комбинированный тройник TEBO 015040309 (3/4", 32 мм) резьбовой из полипропилена для трубы 32 мм
120 ₽
Комбинированный тройник TEBO 015040309 (3/4", 32 мм) резьбовой из полипропилена для трубы 32 мм
Переходной уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9283 (ВН, 1" - 25 мм), фитинг для полиэтиленовой трубы
79 ₽
Переходной уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9283 (ВН, 1" - 25 мм), фитинг для полиэтиленовой трубы
Уголок (отвод) ДЖИЛЕКС ПНД 9273 (НР, 1" - 25 мм) для труб из сшитого полиэтилена, угол 90°
72 ₽
Уголок (отвод) ДЖИЛЕКС ПНД 9273 (НР, 1" - 25 мм) для труб из сшитого полиэтилена, угол 90°
Уголок ПНД ДЖИЛЕКС 9280 (ВР, 1/2" - 20 мм) для труб из сшитого полиэтилена
57 ₽
Уголок ПНД ДЖИЛЕКС 9280 (ВР, 1/2" - 20 мм) для труб из сшитого полиэтилена
Угольник ПНД ДЖИЛЕКС 9270 (1/2", 20 мм) для труб из полиэтилена
45 ₽
Угольник ПНД ДЖИЛЕКС 9270 (1/2", 20 мм) для труб из полиэтилена
Угольник обжимной Valtec 20 VTm.351.N.002020 для металлопластиковых труб
557 ₽
Угольник обжимной Valtec 20 VTm.351.N.002020 для металлопластиковых труб
Уголок обжимной с переходом на нр Valtec 16 х 1/2" vtm.353.n.001604 резьбовой для труб водоснабжения и отопления
240 ₽
Уголок обжимной с переходом на нр Valtec 16 х 1/2" vtm.353.n.001604 резьбовой для труб водоснабжения и отопления
Угол обжимной с переходом на ВР VALTEC 16 х 1/2" VTm.352.N.001604 для труб
250 ₽
Угол обжимной с переходом на ВР VALTEC 16 х 1/2" VTm.352.N.001604 для труб
Уголок обжимной с переходом на ВР VALTEC 20 х 1/2" VTm.352.N.002004 резьбовой для труб
438 ₽
Уголок обжимной с переходом на ВР VALTEC 20 х 1/2" VTm.352.N.002004 резьбовой для труб
Уголок обжимной с переходом на ВР VALTEC 20*3/4" VTm.352.N.002005 для труб
477 ₽
Уголок обжимной с переходом на ВР VALTEC 20*3/4" VTm.352.N.002005 для труб
Угол обжимной компрессионный с переходом на НР VALTEC 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
390 ₽
Угол обжимной компрессионный с переходом на НР VALTEC 20 х 1/2" VTm.353.N.002004
Тройник ПНД 20х20х20 ДЖИЛЕКС 9320 компрессионный для труб диаметром 20 мм
108 ₽
Тройник ПНД 20х20х20 ДЖИЛЕКС 9320 компрессионный для труб диаметром 20 мм
Уголок компрессионный ДЖИЛЕКС для ПНД-труб 32 /9303/
134 ₽
Уголок компрессионный ДЖИЛЕКС для ПНД-труб 32 /9303/
Муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 (32х32 мм) для труб диаметром 32 мм
117 ₽
Муфта ДЖИЛЕКС ПНД РР 9255 (32х32 мм) для труб диаметром 32 мм
Уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9302 (ВР, 25 мм), внутренняя резьба для полиэтиленовой трубы
117 ₽
Уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9302 (ВР, 25 мм), внутренняя резьба для полиэтиленовой трубы
Уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9301 (20x20 мм) для трубы из сшитого полиэтилена
102 ₽
Уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9301 (20x20 мм) для трубы из сшитого полиэтилена
Уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм) внутренняя резьба, угол 90°, для труб пэ
102 ₽
Уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм) внутренняя резьба, угол 90°, для труб пэ
Переходной уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм) наружная резьба, для полиэтиленовых труб
85 ₽
Переходной уголок ДЖИЛЕКС ПНД 9275 (НР, 1" - 32 мм) наружная резьба, для полиэтиленовых труб
Отвод трубы Контур (15°, 50 мм)
55 ₽
Отвод трубы Контур (15°, 50 мм)
Отвод трубы канализационный Контур (90°, 50 мм)
35 ₽
Отвод трубы канализационный Контур (90°, 50 мм)
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) для труб из полипропилена
77 ₽
Штуцер TEBO с накидной гайкой 25*1" (015091006) для труб из полипропилена
Уголок компрессионный Джилекс адаптера 11/2" М4297 для труб ПНД
150 ₽
Уголок компрессионный Джилекс адаптера 11/2" М4297 для труб ПНД