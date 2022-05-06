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Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
4.0
2
134 ₽
Уголки ПНД
    Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
    Арт. X1691480502
    4.0
    2
    Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/

      Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/

      134 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480502
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		угол
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      134 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угольник Джилекс 9303 используется для соединения труб и изменения направления водопровода под углом 900. Идеально подходит для установки в углах. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью резьбы размером 32 мм без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Угольник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.