Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/
Арт. X1691480502
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|угол
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Тип соединения
|резьбовое
- Угольник Джилекс 9303 используется для соединения труб и изменения направления водопровода под углом 900. Идеально подходит для установки в углах. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью резьбы размером 32 мм без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Угольник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.