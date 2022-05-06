Угольник Джилекс ПНД 32 /9303/

Угольник Джилекс 9303 используется для соединения труб и изменения направления водопровода под углом 900. Идеально подходит для установки в углах. Приспособление обеспечивает полную герметичность системы. Соединяется с помощью резьбы размером 32 мм без использования сварочных аппаратов. Нет необходимости в предварительной подготовке труб. Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования. Возможен многократный монтаж/демонтаж труб. Угольник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации.