Переходник Джилекс 9125, НР, 1" - 25 мм
- Муфта Джилекс переходная с наружной трубной резьбой 25х1"П предназначена для монтажа переходов на резьбу и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции. Особенности и преимущества:
- Муфта позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата.
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом.
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка.
- Эргономическая форма муфты облегчает работы по монтажу.