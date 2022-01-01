Фитинги для ПНД трубы 32 мм
Найдено: 25 товаров
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- 85 ₽32 мм, ⌀ 1"
- 134 ₽32 мм
- 128 ₽25 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 25 мм
- 108 ₽20 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 20 мм
- 149 ₽32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32 мм
- 134 ₽32, 32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32, 32 мм
- 117 ₽32 ммТип фитинга: муфтаТип соединения: винтовоеМатериал: пластикПрисоединительный диаметр, мм: 32Тип резьбы: нет
- 102 ₽винтовое
- 72 ₽25 мм
- 114 ₽20 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 20 мм
- 141 ₽32, 20, 32 ммТип фитинга: тройникТип соединения: резьбовоеМатериал: ПНДПрисоединительный диаметр, мм: 32, 20, 32Тип резьбы: нет
- 102 ₽20 мм
- 85 ₽винтовое
- 141 ₽32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32 мм
- 114 ₽25 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 25 мм
- 117 ₽25 мм
- 102 ₽32 мм
- 79 ₽20 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 20 мм
- 185 ₽32 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 32 мм
- 45 ₽20 мм
- 155 ₽25 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 25 мм
- 134 ₽20 ммТип фитинга: тройникМатериал: ПНДДиаметр трубы 20 мм
- 57 ₽20 мм
Фитинги для ПНД трубы 32 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 45 до 185 рублей. Более 25 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.