Обогреватели - устройства из прочного материала (преимущественно стали), которые используют теплоноситель под давлением, и поэтому быстро прогревают дом. Для упрощения поиска можно выставить фильтры: тип монтажа (настенные/горизонтальные), контур (наружный/внутренний), вид радиатора (водяной/масляный).

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