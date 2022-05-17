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Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
5.0
2
1 760 ₽
2 140 ₽
Радиаторы отопления биметаллические
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
    Арт. X16912757315
    5.0
    2
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
    Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)

      Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)

      • -380 ₽
      1 760 ₽
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		0.84
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      • -380 ₽
      1 760 ₽
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 4 секции RAL9016 89570 представляет собой компактный прибор, который предназначен для обогрева помещений площадью до 6.5 кв. м. Коллектор выполнен из высококачественной коррозионностойкой стали и залит алюминиевым сплавом, что обеспечивает продолжительный эксплуатационный ресурс, а также высокий КПД теплопроводности. Благодаря технологиям трехступенчатого шлифования и окрашивания в два этапа модель отличается привлекательным, сияющим белизной, дизайном.

        Преимущества

        • Двухступенчатая система окраски RAL 9016 по методу катафореза
        • Температура теплоносителя - 110 градусов
        • Давление опрессовки - 3 МПа
        • Стандарт подводки - 1 дюйм
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Полностью стальной коллектор
        • 3-х ступенчатый процесс шлифования поверхностей ROMMER Optima BM 500 4 секции RAL9016 89570