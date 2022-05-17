Биметаллический радиатор Rommer Optima BM 500 (4 секции)
Арт. X16912757315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|0.84
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Вес, кг
|5
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- Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 4 секции RAL9016 89570 представляет собой компактный прибор, который предназначен для обогрева помещений площадью до 6.5 кв. м. Коллектор выполнен из высококачественной коррозионностойкой стали и залит алюминиевым сплавом, что обеспечивает продолжительный эксплуатационный ресурс, а также высокий КПД теплопроводности. Благодаря технологиям трехступенчатого шлифования и окрашивания в два этапа модель отличается привлекательным, сияющим белизной, дизайном.
Преимущества
- Двухступенчатая система окраски RAL 9016 по методу катафореза
- Температура теплоносителя - 110 градусов
- Давление опрессовки - 3 МПа
- Стандарт подводки - 1 дюйм
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Полностью стальной коллектор
- 3-х ступенчатый процесс шлифования поверхностей ROMMER Optima BM 500 4 секции RAL9016 89570