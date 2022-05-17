Преимущества

Двухступенчатая система окраски RAL 9016 по методу катафореза

Температура теплоносителя - 110 градусов

Давление опрессовки - 3 МПа

Стандарт подводки - 1 дюйм

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Полностью стальной коллектор

3-х ступенчатый процесс шлифования поверхностей ROMMER Optima BM 500 4 секции RAL9016 89570

Биметаллический радиатор ROMMER Optima BM 500 4 секции RAL9016 89570 представляет собой компактный прибор, который предназначен для обогрева помещений площадью до 6.5 кв. м. Коллектор выполнен из высококачественной коррозионностойкой стали и залит алюминиевым сплавом, что обеспечивает продолжительный эксплуатационный ресурс, а также высокий КПД теплопроводности. Благодаря технологиям трехступенчатого шлифования и окрашивания в два этапа модель отличается привлекательным, сияющим белизной, дизайном.