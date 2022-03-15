Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г
Описание товара:
Длинноволоконный чесаный лен высшего качества, один из лучших материалов для надежного уплотнения резьбовых соединений.
Преимущества:
- Применяется при температуре до 160 гр. как в системах водоснабжения и отопления, так и газопроводах;
- Высокая степень очистки;
- Экологически чистый натуральный продукт, только биологическая обработка без применения химических реагентов;
- Бактерициден, препятствует развитию микроорганизмов и процессам гниения;
- Не разрушается в процессе монтажа, сохраняя надежность соединения;
- Разбухает при попадании влаги, создавая, таким образом, дополнительное препятствие для протечек;
- Соединение легко разбирается, даже спустя продолжительное время после ввода в эксплуатацию;
- Соответствует ГОСТ 10330-76;
- Срок службы 12–15 лет.