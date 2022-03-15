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Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г
5.0
2
60 ₽
Сантехнический лен
    Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г
    Арт. Х1308600
    5.0
    2
    Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г
    Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г
      Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г
      Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г

      Сантехнический лен Зубр 4-51991-050, 50 г

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308600
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Длинноволоконный чесаный лен высшего качества, один из лучших материалов для надежного уплотнения резьбовых соединений.

        Преимущества:

        • Применяется при температуре до 160 гр. как в системах водоснабжения и отопления, так и газопроводах;
        • Высокая степень очистки;
        • Экологически чистый натуральный продукт, только биологическая обработка без применения химических реагентов;
        • Бактерициден, препятствует развитию микроорганизмов и процессам гниения;
        • Не разрушается в процессе монтажа, сохраняя надежность соединения;
        • Разбухает при попадании влаги, создавая, таким образом, дополнительное препятствие для протечек;
        • Соединение легко разбирается, даже спустя продолжительное время после ввода в эксплуатацию;
        • Соответствует ГОСТ 10330-76;
        • Срок службы 12–15 лет.