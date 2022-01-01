В разделе для мебели и ванных комнат – стеклянные полочки (устанавливаются на стену при помощи держателей, крепятся шурупами или саморезами), держатели, ведра для мусора с педалью и т. д. Товары выполнены из нержавеющей стали, специального полимера или стекла, адаптированы к условиям повышенной влажности.

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