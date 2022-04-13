Уголок для полотенцесушителя 85-003, 1"-1", ВН
Арт. X169740308
Характеристики
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Производитель
|Империал
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип аксессуара
|полотенцедержатель
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Вес, кг
|0.3
- Угловые соединители для полотенцесушителей 85-003 (1"-1", ВН) используют для бокового подключения прибора. Уголок имеет стандартный угол изгиба - 90 градусов и предназначен для применения в трубах диаметром 1 дюйм. При выборе фитингов необходимо учитывать диаметр трубопровода.
Преимущества
- У металлических фитингов резьба нанесена внутри
- Использование качественных изделий позволяет выполнить прочное соединение отдельных элементов в одну систему под прямым углом
- Готовая конструкция с подключенным прибором смотрится красиво и аккуратно