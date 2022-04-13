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Уголок для полотенцесушителя 85-003, 1"-1", ВН
5.0
2
1 520 ₽
Аксессуары для ванной комнаты
    Уголок для полотенцесушителя 85-003, 1"-1", ВН
    Арт. X169740308
    5.0
    2
    Уголок для полотенцесушителя 85-003, 1"-1", ВН

      Уголок для полотенцесушителя 85-003, 1"-1", ВН

      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169740308
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Империал
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип аксессуара
      		полотенцедержатель
      Вес, кг
      		0.3
      Все характеристики
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловые соединители для полотенцесушителей 85-003 (1"-1", ВН) используют для бокового подключения прибора. Уголок имеет стандартный угол изгиба - 90 градусов и предназначен для применения в трубах диаметром 1 дюйм. При выборе фитингов необходимо учитывать диаметр трубопровода.

        Преимущества

        • У металлических фитингов резьба нанесена внутри
        • Использование качественных изделий позволяет выполнить прочное соединение отдельных элементов в одну систему под прямым углом
        • Готовая конструкция с подключенным прибором смотрится красиво и аккуратно