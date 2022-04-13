Уголок для полотенцесушителя 85-003, 1"-1", ВН

Преимущества

У металлических фитингов резьба нанесена внутри

Использование качественных изделий позволяет выполнить прочное соединение отдельных элементов в одну систему под прямым углом

Готовая конструкция с подключенным прибором смотрится красиво и аккуратно

Угловые соединители для полотенцесушителей 85-003 (1"-1", ВН) используют для бокового подключения прибора. Уголок имеет стандартный угол изгиба - 90 градусов и предназначен для применения в трубах диаметром 1 дюйм. При выборе фитингов необходимо учитывать диаметр трубопровода.