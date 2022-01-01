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Аксессуары для ванной комнаты

Фолдоны

Найдено: 23 товара
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  • Экран к ванне Тритон Стандарт 170 ЭКО Н0000099298
    3 035 ₽
    5.0
    Экран к ванне Тритон Стандарт 170 ЭКО Н0000099298
    пластик, 1700х510 мм
    Тип аксессуара: экран
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700х510
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 20
  • Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296
    2 710 ₽
    5.0
    Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296
    пластик, 1500х510 мм
    Тип аксессуара: экран
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1500х510
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 20
  • Фолдон для ванны BAS Стайл
    2 105 ₽
    5.0
    Фолдон для ванны BAS Стайл
    пластик, 1600х590х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1600х590х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
  • Фолдон Bas МАЛЬТА
    1 200 ₽
    5.0
    Фолдон Bas МАЛЬТА
    пластик, 1700х590х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700х590х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
  • Фолдон для ванны BAS АТЛАНТА
    2 130 ₽
    5.0
    Фолдон для ванны BAS АТЛАНТА
    пластик, 1700х560х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700х560х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
  • Фолдон для ванны BAS ВЕРОНА
    1 890 ₽
    5.0
    Фолдон для ванны BAS ВЕРОНА
    пластик, 1500х700х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1500х700х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
  • Экран к ванне Тритон Стандарт 160 ЭКО
    2 082 ₽
    5.0
    Экран к ванне Тритон Стандарт 160 ЭКО
    пластик, 1600х510 мм
    Тип аксессуара: экран
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1600х510
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 20
  • Фолдон для ванны BAS ИМПЕРИАЛ
    3 860 ₽
    5.0
    Фолдон для ванны BAS ИМПЕРИАЛ
    пластик
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Форма: симметричная
    Толщина, мм: 3
  • Экран Тритон Кэт Экстра
    2 365 ₽
    5.0
    Экран Тритон Кэт Экстра
    пластик, 510х700 мм
    Тип аксессуара: экран
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 510х700
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 20
  • Фолдон Bas АХИН
    2 395 ₽
    5.0
    Фолдон Bas АХИН
    пластик, 1700х590х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700х590х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
  • Экран Тритон Катрин Экстра
    2 268 ₽
    5.0
    Экран Тритон Катрин Экстра
    пластик, 510х1700 мм
    Тип аксессуара: экран
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 510х1700
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 20
  • Фолдон Bas Нептун
    1 560 ₽
    5.0
    Фолдон Bas Нептун
    пластик, 1700х530х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700х530х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
  • Фолдон Bas ТЕССА
    1 255 ₽
    5.0
    Фолдон Bas ТЕССА
    пластик, 1400х590х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1400х590х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
  • Экран Тритон БРИЗ Экстра Н0000099918
    Нет в наличии
    5.0
    Экран Тритон БРИЗ Экстра Н0000099918
    пластик, 625х1500 мм
    Тип аксессуара: экран
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 625х1500
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 20
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  • Фолдон Bas АЛЕГРА
    Нет в наличии
    Фолдон Bas АЛЕГРА
    пластик, 1500х560х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1500х560х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
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  • Фолдон Bas ИБИЦА Фолдон
    Нет в наличии
    Фолдон Bas ИБИЦА Фолдон
    пластик, 1500х530х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1500х530х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
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  • Фолдон Bas Капри, левый
    Нет в наличии
    5.0
    Фолдон Bas Капри, левый
    пластик, 1700x800 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700x800
    Форма: прямоугольная
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  • Фолдон BAS КЭМЕРОН
    Нет в наличии
    5.0
    Фолдон BAS КЭМЕРОН
    пластик
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
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  • Фолдон Bas Атланта торцевой, правый
    Нет в наличии
    5.0
    Фолдон Bas Атланта торцевой, правый
    пластик, 1700х560х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700х560х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
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  • Экран Тритон 170 Н0000025042
    Нет в наличии
    5.0
    Экран Тритон 170 Н0000025042
    пластик, 570х1700 мм
    Тип аксессуара: экран
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 570х1700
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 20
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  • Фолдон Bas АХИН
    Нет в наличии
    Фолдон Bas АХИН
    пластик, 1700х590х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1700х590х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
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  • Фолдон Bas МАЛЬДИВА
    Нет в наличии
    Фолдон Bas МАЛЬДИВА
    пластик, 1600х530х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1600х530х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
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  • Фолдон левый Bas ФЛОРИДА
    Нет в наличии
    Фолдон левый Bas ФЛОРИДА
    пластик, 1600х620х3 мм
    Тип аксессуара: фолдон
    Материал: пластик
    Габариты, мм: 1600х620х3
    Форма: прямоугольная
    Толщина, мм: 3
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить фолдоны в городе Ярославль по цене от 835 до 3860 рублей. В наличии более 23 наименований. Фолдоны можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.