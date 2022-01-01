Трубогибочный станок придает изделию из металла необходимую форму по предварительно установленным параметрам. Оборудование также может использоваться для строительной арматуры с различным диаметром. Распространены в производстве металлоконструкций, а также нефтяной промышленности.

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