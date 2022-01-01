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Деревообрабатывающие станки предназначены для выполнения широкого круга столярных задач – роспуска и торцовки досок, шлифовки деревянной поверхности, фрезеровки краев, сверловка отверстий и т. п. Станки используются как в столярных мастерских, так и на мебельных фабриках. Оборудование выпускается на 220 и 380 В.

Деревообрабатывающие станки предназначены для выполнения широкого круга столярных задач – роспуска и торцовки досок, шлифовки деревянной поверхности, фрезеровки краев, сверловка отверстий и т. п. Станки используются как в столярных мастерских, так и на мебельных фабриках. Оборудование выпускается на 220 и 380 В.