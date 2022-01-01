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Станки

Деревообраба­тывающие станки

307 товаров
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Деревообрабатывающие станки предназначены для выполнения широкого круга столярных задач – роспуска и торцовки досок, шлифовки деревянной поверхности, фрезеровки краев, сверловка отверстий и т. п. Станки используются как в столярных мастерских, так и на мебельных фабриках. Оборудование выпускается на 220 и 380 В.
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить деревообраба­тывающие станки в городе Ярославль по цене от 0 до 3711936 рублей. В наличии более 307 наименований. Деревообраба­тывающие станки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Торцовочный станок Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
16 699 ₽
Торцовочный станок Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
35 509 ₽
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Станок по дереву Энкор "Корвет-320" 93200
51 300 ₽
Станок по дереву Энкор "Корвет-320" 93200
Комбинированный строгальный станок Энкор Корвет-24
24 700 ₽
Комбинированный строгальный станок Энкор Корвет-24
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
32 999 ₽
Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
Станок по дереву Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
42 990 ₽
Станок по дереву Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
70 400 ₽
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
49 990 ₽
Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
Станок по дереву Белмаш SDM-2000M
50 990 ₽
Станок по дереву Белмаш SDM-2000M
Станок по дереву Белмаш SDMR-2500
64 999 ₽
Станок по дереву Белмаш SDMR-2500
Шлифовальный станок Belmash BDG152/228 S087A
38 490 ₽
Шлифовальный станок Belmash BDG152/228 S087A
Шлифовальный станок Triton TSPST450 TR894303
21 000 ₽
Шлифовальный станок Triton TSPST450 TR894303
Комбинированный станок Зубр Мастрер ЗПТК-210-1500
12 689 ₽
Комбинированный станок Зубр Мастрер ЗПТК-210-1500
Станок по дереву Стинко WOODKRAFT ST-2500
37 752 ₽
Станок по дереву Стинко WOODKRAFT ST-2500
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
32 990 ₽
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
20 990 ₽
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
31 739 ₽
Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
Станок по дереву Белмаш СДМП-2200
39 009 ₽
Станок по дереву Белмаш СДМП-2200
Станок по дереву Энкор Корвет-73 90730
13 450 ₽
Станок по дереву Энкор Корвет-73 90730
Торцовочный станок Энкор Корвет-8М 90080
7 000 ₽
Торцовочный станок Энкор Корвет-8М 90080
Станок по дереву Belmash MOGILEV 2.4 ECO
31 490 ₽
Станок по дереву Belmash MOGILEV 2.4 ECO
Торцовочный станок Зубр ЗПТ-210-1400 Л
8 750 ₽
Торцовочный станок Зубр ЗПТ-210-1400 Л
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
32 890 ₽
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
11 100 ₽
Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
Станок по металлу точило Makita GB 602
13 319 ₽
Станок по металлу точило Makita GB 602
Станок по металлу Вихрь ТС-200 72/7/2
3 090 ₽
Станок по металлу Вихрь ТС-200 72/7/2
Станок по металлу Вихрь ТС-150 72/7/1
2 421 ₽
Станок по металлу Вихрь ТС-150 72/7/1
Станок по металлу Вихрь СЗЦ-200 72/10/1
2 990 ₽
Станок по металлу Вихрь СЗЦ-200 72/10/1
Торцовочный станок Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
20 580 ₽
Торцовочный станок Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
Торцовочный станок Metabo KGS 254 M 602540000
43 799 ₽
Торцовочный станок Metabo KGS 254 M 602540000
Токарный станок по дереву Энкор Корвет-71
15 748 ₽
Токарный станок по дереву Энкор Корвет-71
Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M
9 882 ₽
Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M
Комбинированный станок Jet JKM-300 JE10000880M
80 000 ₽
Комбинированный станок Jet JKM-300 JE10000880M
Станок ленточный Stalex BS-712N
120 364 ₽
Станок ленточный Stalex BS-712N
Станок ленточный JET J-350V
75 000 ₽
Станок ленточный JET J-350V
Станок ленточный JET HVBS-912
230 000 ₽
Станок ленточный JET HVBS-912
Станок ленточный JET HBS-916W
320 000 ₽
Станок ленточный JET HBS-916W
Станок ленточный JET HBS-1018W
390 000 ₽
Станок ленточный JET HBS-1018W
Токарный станок по дереву JET JWL-1015
47 000 ₽
Токарный станок по дереву JET JWL-1015
Станок по дереву JET JWL-1015VS
53 000 ₽
Станок по дереву JET JWL-1015VS
JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
35 000 ₽
JET JWL-1220 Токарный станок по дереву
Станок по дереву JET JWL-1221VS
85 000 ₽
Станок по дереву JET JWL-1221VS
Токарный станок Jet Performax PWL-1440L 909001M
11 700 ₽
Токарный станок Jet Performax PWL-1440L 909001M
Фрезерный станок Ставр СДФ-1500
19 380 ₽
Фрезерный станок Ставр СДФ-1500
Токарный станок Кратон WML-1-02
13 120 ₽
Токарный станок Кратон WML-1-02
Станок комбинированный строгальный Энкор 90260 "Корвет-26"
30 400 ₽
Станок комбинированный строгальный Энкор 90260 "Корвет-26"
Станок Энкор 90820 фрезерный Корвет-82
24 400 ₽
Станок Энкор 90820 фрезерный Корвет-82
Шлифовальный станок Энкор Корвет 51Л 90511
8 100 ₽
Шлифовальный станок Энкор Корвет 51Л 90511
Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт
11 420 ₽
Шлифовальный станок Зубр ЗШС-330, 330 Вт