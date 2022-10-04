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Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
5.0
1
37 752 ₽
Комбини­рованные станки
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Арт. О00000025027
    5.0
    1
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500

      Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500

      37 752 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 903 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, бесплатно
      Арт. О00000025027
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Стинко
      Продольное пиление
      		Да
      Габариты, мм
      		920x575x300
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      37 752 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 903 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный деревообрабатывающий станок STINKO WOODKRAFT ST-2500 используется для выполнения строгания (фугования), распиловки, фрезерования и сверления деревянных заготовок в домашних условиях. С помощью специальных приспособлений и линеек, которые входят в комплект поставки, можно проводить как прямую, так и поперечную распиловку под углом до 45 градусов с высокой точностью, что значительно расширяет возможности оборудования. Функция отключения станка от источника питания в случае перегрева асинхронного двигателя обеспечивает защиту от поломки.

        Преимущества

        • Безопасность. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора от травм и попадания мелких частиц
        • Быстрая остановка. Большая красная кнопка останавливает работу станка в случая возникновения аварийной ситуации
        • Широкие возможности применения
        • Защита от поломки
        • Возможность подключения вытяжных устройств
        • Прочная конструкция STINKO WOODKRAFT ST-2500
        • Мощный асинхронный двигатель 2500 Вт
        • Высокая точность распиловки