Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
Арт. О00000025027
Характеристики
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Производитель
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Продольное пиление
|Да
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Габариты, мм
|920x575x300
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Универсальный деревообрабатывающий станок STINKO WOODKRAFT ST-2500 используется для выполнения строгания (фугования), распиловки, фрезерования и сверления деревянных заготовок в домашних условиях. С помощью специальных приспособлений и линеек, которые входят в комплект поставки, можно проводить как прямую, так и поперечную распиловку под углом до 45 градусов с высокой точностью, что значительно расширяет возможности оборудования. Функция отключения станка от источника питания в случае перегрева асинхронного двигателя обеспечивает защиту от поломки.
Преимущества
- Безопасность. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора от травм и попадания мелких частиц
- Быстрая остановка. Большая красная кнопка останавливает работу станка в случая возникновения аварийной ситуации
- Широкие возможности применения
- Защита от поломки
- Возможность подключения вытяжных устройств
- Прочная конструкция STINKO WOODKRAFT ST-2500
- Мощный асинхронный двигатель 2500 Вт
- Высокая точность распиловки