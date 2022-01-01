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Комбинированные станки

Многофункциональные деревообрабатывающие станки по дереву

  • Материал обработки: дерево
Найдено: 47 товаров
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  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    35 509 ₽
    42 470 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 280
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -6 961 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    32 890 ₽
    36 800 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    Мощность комбинированного станка 1700 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 200
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -3 910 ₽
    • Персональная скидка
  • Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
    10 950 ₽
    5.0
    Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
    Мощность комбинированного станка 1200 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 210
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
    • Персональная скидка
  • Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
    49 990 ₽
    4.7
    Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
    31 739 ₽
    33 490 ₽
    4.3
    Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • -1 751 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    32 999 ₽
    5.0
    Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
    13 769 ₽
    14 000 ₽
    4.0
    Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
    Мощность комбинированного станка 90 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Вес станка 11.5 кг
    • -231 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
    38 239 ₽
    39 990 ₽
    5.0
    Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
    Мощность комбинированного станка 2200 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • -1 751 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
    42 990 ₽
    4.5
    Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    42 746 ₽
    47 880 ₽
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Мощность комбинированного станка 1850 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 210
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка щеточный
    • -5 134 ₽
  • Станок Энкор Корвет 16 распиловочный 90160
    27 500 ₽
    Станок Энкор Корвет 16 распиловочный 90160
    Мощность комбинированного станка 1600 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 255
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
    • Персональная скидка
  • Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    37 752 ₽
    Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2500
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 280
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
  • Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash MOGILEV 2.4 ECO
    31 490 ₽
    Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash MOGILEV 2.4 ECO
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
    50 990 ₽
    4.7
    Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Станок деревообрабатывающий многофункциональный Белмаш SDMR-2500
    64 249 ₽
    66 990 ₽
    5.0
    Станок деревообрабатывающий многофункциональный Белмаш SDMR-2500
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -2 741 ₽
    • Персональная скидка
  • Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
    51 300 ₽
    5.0
    Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
    Мощность комбинированного станка 1500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 254
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
    70 400 ₽
    Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
    Мощность комбинированного станка 1500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 254
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    41 490 ₽
    5.0
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000
    Нет в наличии
    Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000
    Мощность комбинированного станка 1600 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 216
    Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плиты
    Вес станка 22 кг
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  • Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP, 400В
    Нет в наличии
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315SP, 400В
    Мощность комбинированного станка 3100 Вт
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    Вес станка 69 кг
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  • Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
    Нет в наличии
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
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  • Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
    Нет в наличии
    Циркулярная пила с подвижным столом Jet JTS-600XL, 230 В
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
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  • Стационарная дисковая пила Ставр ПДС-250/2000М
    Нет в наличии
    Стационарная дисковая пила Ставр ПДС-250/2000М
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
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  • Циркулярная пила Jet JTAS-12DX
    Нет в наличии
    Циркулярная пила Jet JTAS-12DX
    Мощность комбинированного станка 6500 Вт
    Напряжение станка 400 В
    Диаметр пильного диска, мм: 305
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
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