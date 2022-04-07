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Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
5.0
2
37 300 ₽
41 490 ₽
Комбини­рованные станки
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Арт. X1314011268
    5.0
    2
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000

    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000

    • -4 190 ₽
    37 300 ₽
    41 490 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 41 490 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 14 ноября или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 15 ноября или позже
      из 630 пунктов выдачи, 1 979 ₽
    • Доставка 14 ноября или позже, бесплатно
    Арт. X1314011268
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Belmash
    Мощность, Вт
    		2000
    Напряжение сети, В
    		230
    Число оборотов, об/мин
    		2850
    Диаметр пильного диска, мм
    		250
    Посадочный диаметр пильного диска, мм
    		30
    Все характеристики
    • -4 190 ₽
    37 300 ₽
    41 490 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 41 490 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз 14 ноября или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 15 ноября или позже
      из 630 пунктов выдачи, 1 979 ₽
    • Доставка 14 ноября или позже, бесплатно
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • BELMASH CBS-2000 – циркулярный станок, сочетающий в себе широкую функциональность, простоту конструкции, большую глубину пропила (до 88 мм) и невысокую цену. Предназначен для обработки древесины (цельной, клееной древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры) пилением с ручной подачей заготовки.

      Преимущества

      • Универсальность. Циркулярный станок Белмаш CBS-2000 имеет ременный привод, что позволяет увеличить высоту пропила при меньшем диаметре пильного диска. Это приводит к увеличению момента и скорости подачи заготовки. Также в станках реализована функция наклона режущего инструмента на 45 градусов
      • Плавность и точность настройки пильного диска. Конструкция механизма наклона и подъема режущего инструмента позволяет плавно и точно выставить требуемый угол и высоту
      • Безопасность. Фиксация креплений стола к опорам станка
      • Дополнительный задний стол. При необходимости задний стол можно сложить
      • Большая рабочая поверхность. При работе с большими заготовками можно использовать задний и боковой столы. При использовании бокового стола есть возможность увеличения длины хода линейки. Задний стол входит в базовый комплект поставки циркулярного станка Белмаш CBS-2000
      • Точные и удобные шкалы. Конструкция механизма наклона и подъема режущего инструмента позволяет плавно и точно выставить требуемый угол и высоту
      • Удобная регулировка угла наклона пильного диска. За счет наличия газовой пружины на станке, регулировать угол наклона не составляет труда. Достаточно расфиксировать гайки-барашки и выставить требуемый угол наклона
      • Ременный привод. Циркулярный станок Белмаш CBS-2000 имеет ременный привод, что позволяет увеличить высоту пропила при меньшем диаметре пильного диска. Это приводит к увеличению момента и скорости подачи заготовки. Также в станках реализована функция наклона режущего инструмента на 45 градусов