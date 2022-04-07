Станок циркулярный Белмаш CBS-2000

Преимущества

Универсальность. Циркулярный станок Белмаш CBS-2000 имеет ременный привод, что позволяет увеличить высоту пропила при меньшем диаметре пильного диска. Это приводит к увеличению момента и скорости подачи заготовки. Также в станках реализована функция наклона режущего инструмента на 45 градусов

Плавность и точность настройки пильного диска. Конструкция механизма наклона и подъема режущего инструмента позволяет плавно и точно выставить требуемый угол и высоту

Безопасность. Фиксация креплений стола к опорам станка

Дополнительный задний стол. При необходимости задний стол можно сложить

Большая рабочая поверхность. При работе с большими заготовками можно использовать задний и боковой столы. При использовании бокового стола есть возможность увеличения длины хода линейки. Задний стол входит в базовый комплект поставки циркулярного станка Белмаш CBS-2000

Точные и удобные шкалы. Конструкция механизма наклона и подъема режущего инструмента позволяет плавно и точно выставить требуемый угол и высоту

Удобная регулировка угла наклона пильного диска. За счет наличия газовой пружины на станке, регулировать угол наклона не составляет труда. Достаточно расфиксировать гайки-барашки и выставить требуемый угол наклона

Ременный привод. Циркулярный станок Белмаш CBS-2000 имеет ременный привод, что позволяет увеличить высоту пропила при меньшем диаметре пильного диска. Это приводит к увеличению момента и скорости подачи заготовки. Также в станках реализована функция наклона режущего инструмента на 45 градусов

BELMASH CBS-2000 – циркулярный станок, сочетающий в себе широкую функциональность, простоту конструкции, большую глубину пропила (до 88 мм) и невысокую цену. Предназначен для обработки древесины (цельной, клееной древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит и фанеры) пилением с ручной подачей заготовки.