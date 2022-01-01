Китайские многофункциональные деревообрабатывающие станки
Найдено: 26 товаров
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- 10 950 ₽Мощность комбинированного станка 1200 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 210Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
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- 13 769 ₽14 000 ₽Мощность комбинированного станка 90 ВтНапряжение станка 230 ВМатериал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыВес станка 11.5 кг
- -231 ₽
- Персональная скидка
- 42 746 ₽47 880 ₽Мощность комбинированного станка 1850 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 210Материал обработки станка деревоДвигатель станка щеточный
- -5 134 ₽
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- 27 500 ₽Мощность комбинированного станка 1600 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 255Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
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- 37 752 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 280Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- 51 300 ₽Мощность комбинированного станка 1500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
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- 70 400 ₽Мощность комбинированного станка 1500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
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- Нет в наличииМощность комбинированного станка 1600 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 216Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плитыВес станка 22 кг
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 3100 ВтДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронныйВес станка 69 кг
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 90 ВтНапряжение станка 220 ВМатериал обработки станка деревоВес станка 12 кг
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2100 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2100 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 800 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 200Материал обработки станка деревоВес станка 13 кг
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 1200 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 210Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2200 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 1400 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 200Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2200 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоВес станка 170 кг
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 1800 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 254Материал обработки станка деревоДвигатель станка коллекторный
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 3000 ВтНапряжение станка 400 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
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