Преимущества

Безопасность оператора. Пильный диск Bosch GTS 635-216 0601B42000 прикрыт специальным пластиковым кожухом, что защищает пользователя от получения травм в процессе работы оборудования и при его транспортировке

Точная настройка. Две эргономичные рукоятки с широкой поверхностью хвата дают возможность оператору с максимальной точностью установить требуемую высоту и угол пропила

Производительность: лучшая в своем классе высота реза и ширина заготовки

Компактность: оптимален для транспортировки благодаря легкому весу, эргономичным ручкам и компактной конструкции

Широкий набор функций

Предусмотрено место для хранения направляющих и кожуха диска

Защита от повторного включения

Предохранительный выключатель

Вывод для сбора пыли

Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000 обеспечивает точный и качественный рез деревянной заготовки максимальной шириной до 635 мм на глубину до 70 мм. Конструкция имеет небольшой вес, легко транспортируется за боковые ручки. Параллельная направляющая из литого алюминия гарантирует точность резки различных заготовок.