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Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000
Найти аналог
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    Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000
    Арт. О00000034303
    Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000

      Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034303

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		658х332х553
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000 обеспечивает точный и качественный рез деревянной заготовки максимальной шириной до 635 мм на глубину до 70 мм. Конструкция имеет небольшой вес, легко транспортируется за боковые ручки. Параллельная направляющая из литого алюминия гарантирует точность резки различных заготовок.

        Преимущества

        • Безопасность оператора. Пильный диск Bosch GTS 635-216 0601B42000 прикрыт специальным пластиковым кожухом, что защищает пользователя от получения травм в процессе работы оборудования и при его транспортировке
        • Точная настройка. Две эргономичные рукоятки с широкой поверхностью хвата дают возможность оператору с максимальной точностью установить требуемую высоту и угол пропила
        • Производительность: лучшая в своем классе высота реза и ширина заготовки
        • Компактность: оптимален для транспортировки благодаря легкому весу, эргономичным ручкам и компактной конструкции
        • Широкий набор функций
        • Предусмотрено место для хранения направляющих и кожуха диска
        • Защита от повторного включения
        • Предохранительный выключатель
        • Вывод для сбора пыли