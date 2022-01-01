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Комбинированные станки

Многофункциональные деревообрабатывающие станки из Беларуси

  • Страна производства: Беларусь
Найдено: 12 товаров
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  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    35 509 ₽
    42 470 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 280
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -6 961 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    32 890 ₽
    36 800 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    Мощность комбинированного станка 1700 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 200
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -3 910 ₽
    • Персональная скидка
  • Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
    49 990 ₽
    4.7
    Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2500M
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
    31 739 ₽
    33 490 ₽
    4.3
    Деревообрабатывающий станок Белмаш МОГИЛЕВ 2.4
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • -1 751 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    32 999 ₽
    5.0
    Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
    38 239 ₽
    39 990 ₽
    5.0
    Деревообрабатывающий станок Белмаш СДМП-2200
    Мощность комбинированного станка 2200 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • -1 751 ₽
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
    42 990 ₽
    4.5
    Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2500E
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash MOGILEV 2.4 ECO
    31 490 ₽
    Станок деревообрабатывающий многофункциональный Belmash MOGILEV 2.4 ECO
    Мощность комбинированного станка 2400 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
    50 990 ₽
    4.7
    Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Станок деревообрабатывающий многофункциональный Белмаш SDMR-2500
    64 249 ₽
    66 990 ₽
    5.0
    Станок деревообрабатывающий многофункциональный Белмаш SDMR-2500
    Мощность комбинированного станка 2500 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -2 741 ₽
    • Персональная скидка
  • Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    41 490 ₽
    5.0
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Нет в наличии
    4.3
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
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Многофункциональные деревообрабатывающие станки из Беларуси в интернет-магазине «Бигам» по цене от 25 737 рублей до 46 990 рублей. Более 11 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.