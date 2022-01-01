Многофункциональные деревообрабатывающие станки из Беларуси
Найдено: 12 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 35 509 ₽42 470 ₽Мощность комбинированного станка 2400 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 280Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -6 961 ₽
- Персональная скидка
- 32 890 ₽36 800 ₽Мощность комбинированного станка 1700 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 200Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -3 910 ₽
- Персональная скидка
- 49 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Персональная скидка
-
- 31 739 ₽33 490 ₽Мощность комбинированного станка 2400 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- -1 751 ₽
- Персональная скидка
- 32 999 ₽Мощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- Персональная скидка
-
- 38 239 ₽39 990 ₽Мощность комбинированного станка 2200 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
- -1 751 ₽
- Персональная скидка
- 42 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Персональная скидка
-
- 31 490 ₽Мощность комбинированного станка 2400 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Персональная скидка
-
- 50 990 ₽Мощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- Персональная скидка
-
- 64 249 ₽66 990 ₽Мощность комбинированного станка 2500 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 315Материал обработки станка деревоДвигатель станка асинхронный
- -2 741 ₽
- Персональная скидка
- 41 490 ₽Мощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 230 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанераДвигатель станка асинхронный
- Персональная скидка
-
- Нет в наличииМощность комбинированного станка 2000 ВтНапряжение станка 220 ВДиаметр пильного диска, мм: 250Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плитыДвигатель станка асинхронный
Многофункциональные деревообрабатывающие станки из Беларуси в интернет-магазине «Бигам» по цене от 25 737 рублей до 46 990 рублей. Более 11 наименований. Товар можно купить у нас on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в нашем офисе. Оформить заказ на сайте просто - нажмите кнопку "в корзину" и товар добавится в вашу корзину, далее заполните контактную информацию. После заполнения заявки менеджер компании свяжется с вами и уточнит все оставшиеся детали заказа, также есть возможность заказать доставку или оформить самовывоз из магазина.