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Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
4.7
3
35 509 ₽
42 470 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Арт. Х12626
4.7
3
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2

Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2

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  • -6 961 ₽
35 509 ₽
42 470 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. Х12626
4.7
3

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Габариты, мм
900x820x500
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 961 ₽
35 509 ₽
42 470 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Каждый опытный мастер столярного дела мечтает купить станок Могилев ИЭ-6009. И ясно, почему: он обладает функциями продольного и поперечного пиления, распиловки под углом, умеет строгать по плоскости материала, а также под углом к волокну и по ребру заготовки. Великолепная производительность электродвигателя, надежность составляющих белорусского качества, и полная оснастка в комплекте делают могилевский станок ИЭ-6009 настоящим подарком для работы с древесиной. В приборе предусмотрено все для обеспечения безопасности пользователя: защитные кожухи для пилы, ножевого барабана и пильного диска, широкая плита, и направляющая для аккуратного, выверенного распила. Станок имеет возможность подключения пылесборного устройства, поэтому рабочее пространство будет не только безопасным, но и чистым. А благодаря встроенной системе предохранения от перегрева и автоматизированному отключению станка при перегрузке двигатель машины деревообрабатывающей ИЭ-6009 никогда не подведет.

    Преимущества

    • Аккуратность
    • Профессионализм
    • Точность
    • Мощность
    • Надежность
    • Безопасность
    • Многофункциональность

    Комплектация

    • Механизм привода
    • Прижимное приспособление
    • Кожухи
    • Защитное приспособление
    • Опора (2 штуки)
    • Плита
    • Вставка
    • Направляющая линейка
    • Гайка-барашек
    • Специальные гайки
    • Пластина (2 штуки)
    • Пила
    • Втулка
    • Винт-барашек (2 штуки)
    • Противошумные вкладыши (2 штуки)
    • Болт М6х20 ГОСТ 7808-70 с шайбой и пружинной шайбой (4 штуки)
    • Специальный болт М8х25 с увеличенной шайбой
    • Руководство по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка