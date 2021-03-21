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Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2
Арт. Х12626
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Габариты, мм
|900x820x500
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Частота, Гц
|50
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- Каждый опытный мастер столярного дела мечтает купить станок Могилев ИЭ-6009. И ясно, почему: он обладает функциями продольного и поперечного пиления, распиловки под углом, умеет строгать по плоскости материала, а также под углом к волокну и по ребру заготовки. Великолепная производительность электродвигателя, надежность составляющих белорусского качества, и полная оснастка в комплекте делают могилевский станок ИЭ-6009 настоящим подарком для работы с древесиной. В приборе предусмотрено все для обеспечения безопасности пользователя: защитные кожухи для пилы, ножевого барабана и пильного диска, широкая плита, и направляющая для аккуратного, выверенного распила. Станок имеет возможность подключения пылесборного устройства, поэтому рабочее пространство будет не только безопасным, но и чистым. А благодаря встроенной системе предохранения от перегрева и автоматизированному отключению станка при перегрузке двигатель машины деревообрабатывающей ИЭ-6009 никогда не подведет.
Преимущества
- Аккуратность
- Профессионализм
- Точность
- Мощность
- Надежность
- Безопасность
- Многофункциональность
Комплектация
- Механизм привода
- Прижимное приспособление
- Кожухи
- Защитное приспособление
- Опора (2 штуки)
- Плита
- Вставка
- Направляющая линейка
- Гайка-барашек
- Специальные гайки
- Пластина (2 штуки)
- Пила
- Втулка
- Винт-барашек (2 штуки)
- Противошумные вкладыши (2 штуки)
- Болт М6х20 ГОСТ 7808-70 с шайбой и пружинной шайбой (4 штуки)
- Специальный болт М8х25 с увеличенной шайбой
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка