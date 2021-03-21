Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А4.2

Каждый опытный мастер столярного дела мечтает купить станок Могилев ИЭ-6009. И ясно, почему: он обладает функциями продольного и поперечного пиления, распиловки под углом, умеет строгать по плоскости материала, а также под углом к волокну и по ребру заготовки. Великолепная производительность электродвигателя, надежность составляющих белорусского качества, и полная оснастка в комплекте делают могилевский станок ИЭ-6009 настоящим подарком для работы с древесиной. В приборе предусмотрено все для обеспечения безопасности пользователя: защитные кожухи для пилы, ножевого барабана и пильного диска, широкая плита, и направляющая для аккуратного, выверенного распила. Станок имеет возможность подключения пылесборного устройства, поэтому рабочее пространство будет не только безопасным, но и чистым. А благодаря встроенной системе предохранения от перегрева и автоматизированному отключению станка при перегрузке двигатель машины деревообрабатывающей ИЭ-6009 никогда не подведет.

Преимущества

Аккуратность

Профессионализм

Точность

Мощность

Надежность

Безопасность

Многофункциональность

Комплектация