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Комбинированные станки

Бытовые многофункциональные деревообрабатывающие станки

  • Мощность, Вт: до 2000
Найдено: 23 товара
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  • Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    32 890 ₽
    36 800 ₽
    4.7
    Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    Мощность комбинированного станка 1700 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 200
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • -3 910 ₽
    • Персональная скидка
  • Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
    10 950 ₽
    5.0
    Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
    Мощность комбинированного станка 1200 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 210
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
    • Персональная скидка
  • Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    32 999 ₽
    5.0
    Деревообрабатывающий станок Белмаш УНИВЕРСАЛ-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
    13 769 ₽
    14 000 ₽
    4.0
    Лобзиковый станок Jet JSS-16A 10000808МА
    Мощность комбинированного станка 90 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Вес станка 11.5 кг
    • -231 ₽
    • Персональная скидка
  • Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    42 746 ₽
    47 880 ₽
    Настольная пила DeWalt DWE7485-QS
    Мощность комбинированного станка 1850 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 210
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка щеточный
    • -5 134 ₽
  • Станок Энкор Корвет 16 распиловочный 90160
    27 500 ₽
    Станок Энкор Корвет 16 распиловочный 90160
    Мощность комбинированного станка 1600 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 255
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
    • Персональная скидка
  • Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
    50 990 ₽
    4.7
    Многофункциональный деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000M
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
    51 300 ₽
    5.0
    Станок деревообрабатывающий Энкор "Корвет-320" 93200
    Мощность комбинированного станка 1500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 254
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
    70 400 ₽
    Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
    Мощность комбинированного станка 1500 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 254
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    41 490 ₽
    5.0
    Станок циркулярный Белмаш CBS-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера
    Двигатель станка асинхронный
    • Персональная скидка
  • Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000
    Нет в наличии
    Распиловочный стол Bosch GTS 635-216 0601B42000
    Мощность комбинированного станка 1600 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 216
    Материал обработки станка дерево, древесно-стружечные плиты
    Вес станка 22 кг
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  • Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
    Нет в наличии
    Строительная циркулярная пила Jet JTS-315LA 10001910AM
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 315
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
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  • Стационарная дисковая пила Ставр ПДС-250/2000М
    Нет в наличии
    Стационарная дисковая пила Ставр ПДС-250/2000М
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
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  • Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
    Нет в наличии
    Лобзиковый станок Зубр ЗСЛ-90, 90 Вт
    Мощность комбинированного станка 90 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Материал обработки станка дерево
    Вес станка 12 кг
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  • Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Нет в наличии
    4.3
    Деревообрабатывающий станок Белмаш SDM-2000
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево, фанера, древесно-стружечные плиты
    Двигатель станка асинхронный
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  • Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Нет в наличии
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Мощность комбинированного станка 800 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 200
    Материал обработки станка дерево
    Вес станка 13 кг
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  • Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Нет в наличии
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Мощность комбинированного станка 1200 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 210
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
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  • Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
    Нет в наличии
    Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 230 В
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 230 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
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  • Распиловочный станок Энкор Корвет-10 90100
    Нет в наличии
    3.4
    Распиловочный станок Энкор Корвет-10 90100
    Мощность комбинированного станка 1400 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 200
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
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  • Циркулярная пила Jet JTS-254
    Нет в наличии
    Циркулярная пила Jet JTS-254
    Мощность комбинированного станка 1800 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 254
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
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  • Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
    Нет в наличии
    5.0
    Универсальный распиловочный станок Энкор Корвет Эксперт-10
    Мощность комбинированного станка 1800 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 254
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка коллекторный
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  • Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 400 В
    Нет в наличии
    Циркулярная пила Jet Powermatic PM1000, 400 В
    Мощность комбинированного станка 2000 Вт
    Напряжение станка 400 В
    Диаметр пильного диска, мм: 250
    Материал обработки станка дерево
    Двигатель станка асинхронный
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  • Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
    Нет в наличии
    Распиловочный станок Bosch GTS 10 J Professional 0.601.B30.500
    Мощность комбинированного станка 1800 Вт
    Напряжение станка 220 В
    Диаметр пильного диска, мм: 254
    Материал обработки станка дерево
    Вес станка 27 кг
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