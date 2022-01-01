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Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
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Комбинированные станки
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Арт. X1903957707
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
    Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800

      Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X1903957707

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		520x360x360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольная дисковая пила ЗУБР ЗПДС-200-800 позволяет осуществлять раскрой фанер толщиной до 4 см. Для изготовления стыковых деталей в конструкции предусмотрен наклон пильного диска на угол до 45 градусов. Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса позволяет содержать рабочее место в чистоте. При серийном изготовлении деталей используют боковой упор, выставляя его на заданную ширину. Это позволяет сэкономить время на раскрое заготовки и увеличивает производительность. Изделие для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного пиления и фрезерования.

        Преимущества

        • Защитный кожух предотвращает попадание посторонних предметов в зону распила, а также исключает вылет опилок
        • Фиксация параллельного упора на рабочем столе осуществляется при помощи винтового прижима
        • Опорная рама имеет демпфирующие накладки, который снижают вибрации и обеспечивают устойчивость на поверхности
        • Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания
        • Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления в размер
        • Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте
        • Регулируемый расклиниватель, препятствующий зажатию диска
        • Наклон пильного диска
        • Параллельный упор
        • Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса
        • Высокая производительность
        • Комфорт в работе
        • Малый вес