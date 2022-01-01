Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800

Преимущества

Защитный кожух предотвращает попадание посторонних предметов в зону распила, а также исключает вылет опилок

Фиксация параллельного упора на рабочем столе осуществляется при помощи винтового прижима

Опорная рама имеет демпфирующие накладки, который снижают вибрации и обеспечивают устойчивость на поверхности

Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания

Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления в размер

Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте

Регулируемый расклиниватель, препятствующий зажатию диска

Наклон пильного диска

Параллельный упор

Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса

Высокая производительность

Комфорт в работе

Малый вес

Настольная дисковая пила ЗУБР ЗПДС-200-800 позволяет осуществлять раскрой фанер толщиной до 4 см. Для изготовления стыковых деталей в конструкции предусмотрен наклон пильного диска на угол до 45 градусов. Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса позволяет содержать рабочее место в чистоте. При серийном изготовлении деталей используют боковой упор, выставляя его на заданную ширину. Это позволяет сэкономить время на раскрое заготовки и увеличивает производительность. Изделие для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного пиления и фрезерования.