Станок настольный распиловочный Зубр ЗПДС-200-800
Арт. X1903957707
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|520x360x360
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Частота, Гц
|50
- Настольная дисковая пила ЗУБР ЗПДС-200-800 позволяет осуществлять раскрой фанер толщиной до 4 см. Для изготовления стыковых деталей в конструкции предусмотрен наклон пильного диска на угол до 45 градусов. Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса позволяет содержать рабочее место в чистоте. При серийном изготовлении деталей используют боковой упор, выставляя его на заданную ширину. Это позволяет сэкономить время на раскрое заготовки и увеличивает производительность. Изделие для большинства работ по дереву: продольного, наклонного, косого и комбинированного пиления, а также фигурного пиления и фрезерования.
Преимущества
- Защитный кожух предотвращает попадание посторонних предметов в зону распила, а также исключает вылет опилок
- Фиксация параллельного упора на рабочем столе осуществляется при помощи винтового прижима
- Опорная рама имеет демпфирующие накладки, который снижают вибрации и обеспечивают устойчивость на поверхности
- Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания
- Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления в размер
- Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте
- Регулируемый расклиниватель, препятствующий зажатию диска
- Наклон пильного диска
- Параллельный упор
- Аспирационный патрубок с возможностью подключения стружкоотсоса
- Высокая производительность
- Комфорт в работе
- Малый вес