Шлифстанок - это разновидность стационарного оборудования, которое применяется для обработки заготовок из различных пород древесины. Обработка происходит за счет удаления слоев материала режущим инструментом: в качестве оснастки в данной категории устройств устанавливается абразивная лента или диск. Станок, придает изделию «текстурный» вид, срезая лишние слои с крайне высокой точностью, полировки поверхности.

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