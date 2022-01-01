Цепная пила – ручное устройство для распила древесины разных видов. Работа агрегата обеспечивается за счет электродвигателя, аккумулятора или же бензинового ДВС. Режущий элемент – продолговатое металлическое полотно с наточенной цепью по периметру. Длина шины от 10 до 20 дюймов. Количество звеньев – до 787 штук.

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