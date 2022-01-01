Цепные пилы
Найдено: 147 товаров
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- 11 030 ₽12 980 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.7
- -1 950 ₽
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- 4 650 ₽1600 Вт, 13 м/с, 4.5 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 40.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.5
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- 4 990 ₽1500 Вт, 12 м/с, 4.35 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.35
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- 11 750 ₽13 560 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.7
- -1 810 ₽
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- 5 730 ₽6 530 ₽1800 Вт, 6.2 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6.2
- -800 ₽
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- 5 980 ₽1800 Вт, 5.5 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.5
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- 10 999 ₽13 090 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.6 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 30Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.6
- -2 091 ₽
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- 5 950 ₽2000 Вт, 3.78 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.78
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- 4 390 ₽1500 Вт, 13 м/с, 3.8 кгМощность двигаделя: 1500 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.8
- 5 490 ₽2000 Вт, 13 м/с, 5.1 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.1
- 4 990 ₽1600 Вт, 6 м/с, 2.9 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 30.5Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 2.9
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- 6 540 ₽2000 Вт, 4.6 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.6
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- 7 260 ₽8 590 ₽2000 Вт, 14 м/с, 6 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6
- -1 330 ₽
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- 35 990 ₽11 м/с, 3.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.1
- 3 910 ₽4 390 ₽1000 Вт, 6 м/с, 3.3 кгМощность двигаделя: 1000 ВтДлина шины, см: 30Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.3
- -480 ₽
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- 13 420 ₽13 990 ₽4 м/с, 3.15 кгДлина шины, см: 25Вес, кг: 3.15Напряжение аккумулятора, В: 24
- -570 ₽
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- 5 990 ₽6 490 ₽1850 Вт, 12 м/с, 3.88 кгМощность двигаделя: 1850 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.88
- -500 ₽
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- 6 100 ₽1800 Вт, 4.35 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.35
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- 8 150 ₽2200 Вт, 4.4 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
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- 4 122 ₽4 810 ₽1600 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1600 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- -688 ₽
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- 29 390 ₽29 990 ₽15 м/с, 4.8 кгДлина шины, см: 40Вес, кг: 4.8Напряжение аккумулятора, В: 54
- -600 ₽
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- 16 990 ₽7 м/с, 2.6 кгДлина шины, см: 30.5Вес, кг: 2.6Напряжение аккумулятора, В: 24
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- 5 599 ₽5 670 ₽1800 Вт, 15 м/с, 4.6 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.6
- -71 ₽
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- 8 050 ₽2000 Вт, 4.4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
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- 15 990 ₽1400 Вт, 4.1 кгМощность двигаделя: 1400 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.1
- 17 990 ₽8 м/с, 1.2 кгДлина шины, см: 10Вес, кг: 1.2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 23 900 ₽Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z, 36 В, шина-30 см в комплекте аккум.632G12-2 шт + зарядное уст-во 630793-1-1 шт.8 м/с, 4.1 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 4.1Напряжение аккумулятора, В: 18
- 8 990 ₽2000 Вт, 13 м/с, 5.8 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 5.8
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- 29 990 ₽1800 Вт, 14 м/с, 4.7 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.7
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- 7 490 ₽2500 Вт, 13 м/с, 5.2 кгМощность двигаделя: 2500 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.2
- 5 590 ₽5 740 ₽1800 Вт, 12 м/с, 3.5 кгМощность двигаделя: 1800 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.5
- -150 ₽
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- 9 870 ₽2000 Вт, 14 м/с, 6 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6
- 11 990 ₽2200 Вт, 13 м/с, 5.96 кгМощность двигаделя: 2200 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230, 240 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 5.96
- 30 899 ₽33 990 ₽11 м/с, 3 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- -3 091 ₽
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- 12 550 ₽13 490 ₽4 м/с, 3.65 кгДлина шины, см: 30Вес, кг: 3.65Напряжение аккумулятора, В: 40
- -940 ₽
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