Комплекты насадок для культиваторов, сеялки, картофелекопатели, навесные косилки, тележки (грузоподъемность составляет до 200 кг), щетки для очистки территорий от мусора и прочие детали позволяют обрабатывать землю, сеять и убирать растения скашивать траву, обрезать кусты, деревья. Для производства изделий используют прочную сталь.

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