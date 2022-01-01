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Найдено: 473 товара
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- 20 200 ₽металл, 2490x1320x1005 мм, 68 кгТип: тележкаШирина, мм: 1005Длина, мм: 2490Вес, кг: 68Грузоподъемность, кг: 300
- 19 900 ₽металл, 1 мТип: косилкаВысота, мм: 780Ширина среза травы: 930 ммВес, кг: 33Ширина захвата, мм: 800
- 24 300 ₽сталь, 3000 об/минТип: косилкаВысота, мм: 620Ширина среза травы: 930 ммВес, кг: 33
- 20 660 ₽0.04 мТип: косилкаВысота, мм: 630Ширина среза травы: 540 ммВес, кг: 35Ширина захвата, мм: 550
- 2 180 ₽стальТип: удлинительДлина, мм: 370Диаметр, мм: 24Материал: сталь2 кг
- 30 800 ₽металл, 1665х1090х280 мм, 112 кгТип: тележкаВес, кг: 112Грузоподъемность, кг: 650
- 1 700 ₽металл, 242,5x122x74 мм, 4 кгТип: сцепкаМатериал: металлЦвет: черныйГабариты, мм: 242,5x122x74Вес, кг: 4
- 1 410 ₽сталь, 300x120x300 мм, 4 кгТип: сцепкаМатериал: стальЦвет: черныйГабариты, мм: 300x120x300Вес, кг: 4
- 1 810 ₽сталь, черныйТип: дифференциалКоличество предметов, шт: 1Материал: стальЦвет: черный
- 6 720 ₽сталь, 10 кгТип: фрезаМатериал: стальВес, кг: 10Посадочный диаметр, мм: 30Ширина захвата, мм: 370
- 4 070 ₽металлТип: фрезаМатериал: металл
- 32 000 ₽670x1084x1100 мм, 56 кгТип: измельчители ветокВес, кг: 56Мин. диаметр веток, мм: 1Макс. диаметр веток, мм: 50Длина веток, мм: 2500
- 17 290 ₽металл, 1 м, 2400 об/минТип: косилкаВысота, мм: 800Ширина среза травы: 350 ммВес, кг: 23Ширина захвата, мм: 800
- 11 990 ₽металл, 220х800 мм, 28 кгТип: прицепШирина, мм: 800Вес, кг: 28Грузоподъемность, кг: 500
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить навесное оборудование в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 473 наименований. Навесное оборудование можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.