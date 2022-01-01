Пропольники
Найдено: 5 товаров
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- Нет в наличиисталь, 24 кгТип: пропольникМатериал: стальВес, кг: 24Вид: двухрядныйШирина обработки, мм: 700
- Нет в наличиисталь, 335x615x700 мм, 24 кгТип: рыхлительМатериал: стальГабариты, мм: 335x615x700Вес, кг: 24Вид: двухрядный
- Нет в наличиисталь, 450х180 ммТип: пропольникМатериал: стальГабариты, мм: 450х180
- Нет в наличиисталь, 452х280х225 мм, 3 кгТип: пропольникМатериал: стальГабариты, мм: 452х280х225Вес, кг: 3Вид: однорядный
- Нет в наличиисталь, 8 кгТип: пропольникМатериал: стальВес, кг: 8Вид: двухрядный
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить пропольники в городе Ярославль по цене от 425 до 9895 рублей. В наличии более 5 наименований. Пропольники можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.