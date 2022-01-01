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Садовая техника

Мотобуры (бензобуры)

Найдено: 78 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить мотобуры (бензобуры) в городе Ярославль по цене от 1 до 999999 рублей. В наличии более 78 наименований. Мотобуры (бензобуры) можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Мотобур для земли Patriot AE65D (без шнека) 742104465
13 320 ₽
Мотобур для земли Patriot AE65D (без шнека) 742104465
Мотобур Carver AG-52/000
12 590 ₽
Мотобур Carver AG-52/000
Ямобур для лунок без шнека Carver AG- 62/000, d пос=20мм, 62см3, 3л. с.
11 999 ₽
Ямобур для лунок без шнека Carver AG- 62/000, d пос=20мм, 62см3, 3л. с.
Мотобур для земляных работ Elitech БМ 52Е ПРО, 1800Вт
9 945 ₽
Мотобур для земляных работ Elitech БМ 52Е ПРО, 1800Вт
Мотобур для земляных работ Champion AG252, шнек 200х550 мм
17 600 ₽
Мотобур для земляных работ Champion AG252, шнек 200х550 мм
Бензобур для земляных работ Patriot PT AE70D без шнека 742104470
14 989 ₽
Бензобур для земляных работ Patriot PT AE70D без шнека 742104470
Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
14 990 ₽
Мотобур бензиновый ADA Ground Drill-7 А00318, без шнека
Ямобур бензиновый ADA Ground Drill 8 A00374
15 999 ₽
Ямобур бензиновый ADA Ground Drill 8 A00374
Мотобур для мягкой земли ADA Ground Drill-5 A00317 без шнека
13 990 ₽
Мотобур для мягкой земли ADA Ground Drill-5 A00317 без шнека
Мотобур для земляных работ Brait BR-52/000N, d пос = 20 мм, 52см3, easy start 08.01.003.019
8 600 ₽
Мотобур для земляных работ Brait BR-52/000N, d пос = 20 мм, 52см3, easy start 08.01.003.019
Мотобур с земляным шнеком Echo EA-410
44 900 ₽
Мотобур с земляным шнеком Echo EA-410
Мотобур Hitachi DA200E(S)
24 729 ₽
Мотобур Hitachi DA200E(S)
Бензобур Husqvarna 143 AE15 9660696-01
31 320 ₽
Бензобур Husqvarna 143 AE15 9660696-01
Мотобур Patriot PT AE52D (универсальный) (Ш-200) 04421
11 299 ₽
Мотобур Patriot PT AE52D (универсальный) (Ш-200) 04421
Мотобур земляной Stihl BT-121 43130112104
48 190 ₽
Мотобур земляной Stihl BT-121 43130112104
Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330
7 649 ₽
Мотобур Ada GroundDrill-3 в комплекте со шнеком Drill 150 (800мм) A00330
Бензобур Patriot PT AE50
10 099 ₽
Бензобур Patriot PT AE50
Бензобур Elitech БМ 70В
14 999 ₽
Бензобур Elitech БМ 70В
Мотобур Oleo-Mac MTL51 + ПОДАРОК шнек ледобур 20*100 см.
14 990 ₽
Мотобур Oleo-Mac MTL51 + ПОДАРОК шнек ледобур 20*100 см.
Мотоледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
12 490 ₽
Мотоледобур для зимней рыбалки Ada GroundDrill-5 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
7 990 ₽
Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
49 990 ₽
Мотобур Ada Ground Drill 14 Reverse без шнека
Мотоледобур Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
13 490 ₽
Мотоледобур Ada GroundDrill-2 ICE FISHERMAN с шнеком Ice Drill 150
Мотобур для земляных работ Союз ББС-1530
10 140 ₽
Мотобур для земляных работ Союз ББС-1530
Бензобур Huter GGD-52
9 990 ₽
Бензобур Huter GGD-52
Бензобур Patriot PT AE53D б/ш 742104453
999 999 ₽
Бензобур Patriot PT AE53D б/ш 742104453
Бензобур Хопер 520 NEW 52см3
9 900 ₽
Бензобур Хопер 520 NEW 52см3
Бензобур Patriot AE75D (б/ш)
18 190 ₽
Бензобур Patriot AE75D (б/ш)
Мотобур Redvarg RD-EA630B с рычагом тормоза
20 990 ₽
Мотобур Redvarg RD-EA630B с рычагом тормоза
Бензобур бензиновый Patriot AE65D (б/ш) 742104465, 3.2 лс, 60см3, 350 мм
11 990 ₽
Бензобур бензиновый Patriot AE65D (б/ш) 742104465, 3.2 лс, 60см3, 350 мм
Мотобур Maxcut MC 55 (без шнека) 074210000
11 290 ₽
Мотобур Maxcut MC 55 (без шнека) 074210000
Мотобур Hammer Flex MTB 80
11 990 ₽
Мотобур Hammer Flex MTB 80
Бензобур Iron Mole C6
36 026 ₽
Бензобур Iron Mole C6
Бензобур Зубр МБ2-300, 3.3 л.с.
27 070 ₽
Бензобур Зубр МБ2-300, 3.3 л.с.
Комплект Ada: Бензобур GroundDrill-5, шнек, удлинитель, рулетка, очки
19 485 ₽
Комплект Ada: Бензобур GroundDrill-5, шнек, удлинитель, рулетка, очки
Гидравлический ямобур горизонтальный AY01H
1 ₽
Гидравлический ямобур горизонтальный AY01H
Гидравлический бур вертикальный Caiman OH01
1 ₽
Гидравлический бур вертикальный Caiman OH01