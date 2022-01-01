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В современном строительстве мотобур имеет высокую значимость. В зависимости от мощности и других характеристик его можно применять для возведения заборов, фундаментов и на других этапах. Этот же инструмент из-за его компактности и удобства применяют рыбаки. Ассортимент мотобуров позволит выбрать оптимальный вариант с необходимым диаметром шнека.