Глубинный вибратор используется для производственных работ по бетону, грунту, транспортированию сыпучих материалов. За счет создания механических колебаний он помогает уплотнить смесь во время ее укладки. Также он повышает устойчивость бетона к влаге и морозам, снижает уровень усадки. Оборудование улучшает технические показатели основания, и при этом максимально экономит время.

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