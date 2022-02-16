Привод глубинного вибратора электрический Красный Маяк ЭПК-1300

Электродвигатель Красный Маяк ЭПК-1300 045-0278 разработан для запуска комплекта вибратора Красный Маяк ЭПК-1300. Он создает вращательное движение, которое переходит на вал гибкий к вибронаконечнику, что впоследствии и побуждает вибрацию. Имеет встроенное устройство защитного отключения, которое срабатывает при перегрузках, что значительно продлевает срок эксплуатации, исключая возможные поломки. Двигатель подходит для использования совместно с валами для наконечников диаметром от 51 до 76 мм. Частота вращения ротора - 2800 об/мин.

Удобная транспортировка. Рукоять, расположенная на двигателе, позволяет легко и удобно транспортировать агрегат



Устойчивость. Широкое опорное основание делает электродвигатель Красный Маяк ЭПК-1300 045-0278 устойчивым, что гарантирует работу в правильном положении



Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Надежная конструкция

Малая потребляемая мощность

Преимущества