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Привод глубинного вибратора электрический Красный Маяк ЭПК-1300
Арт. X129227020131
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Привод глубинного вибратора электрический Красный Маяк ЭПК-1300
Арт. X129227020131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Электродвигатель Красный Маяк ЭПК-1300 045-0278 разработан для запуска комплекта вибратора Красный Маяк ЭПК-1300. Он создает вращательное движение, которое переходит на вал гибкий к вибронаконечнику, что впоследствии и побуждает вибрацию. Имеет встроенное устройство защитного отключения, которое срабатывает при перегрузках, что значительно продлевает срок эксплуатации, исключая возможные поломки. Двигатель подходит для использования совместно с валами для наконечников диаметром от 51 до 76 мм. Частота вращения ротора - 2800 об/мин.Преимущества
- Удобная транспортировка. Рукоять, расположенная на двигателе, позволяет легко и удобно транспортировать агрегат
- Устойчивость. Широкое опорное основание делает электродвигатель Красный Маяк ЭПК-1300 045-0278 устойчивым, что гарантирует работу в правильном положении
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации
- Надежная конструкция
- Малая потребляемая мощность
- Удобная транспортировка. Рукоять, расположенная на двигателе, позволяет легко и удобно транспортировать агрегат