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Привод глубинного вибратора электрический Красный Маяк ЭПК-1300
5.0
2
16 630 ₽
Приводы к глубинным вибраторам
  • Персональная скидка
Привод глубинного вибратора электрический Красный Маяк ЭПК-1300
Арт. X129227020131
5.0
2
Привод глубинного вибратора электрический Красный Маяк ЭПК-1300
  • Персональная скидка

Привод глубинного вибратора электрический Красный Маяк ЭПК-1300

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16 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X129227020131
5.0
2

Характеристики

Производитель
Красный Маяк
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Электродвигатель Красный Маяк ЭПК-1300 045-0278 разработан для запуска комплекта вибратора Красный Маяк ЭПК-1300. Он создает вращательное движение, которое переходит на вал гибкий к вибронаконечнику, что впоследствии и побуждает вибрацию. Имеет встроенное устройство защитного отключения, которое срабатывает при перегрузках, что значительно продлевает срок эксплуатации, исключая возможные поломки. Двигатель подходит для использования совместно с валами для наконечников диаметром от 51 до 76 мм. Частота вращения ротора - 2800 об/мин.

    Преимущества
    • Удобная транспортировка. Рукоять, расположенная на двигателе, позволяет легко и удобно транспортировать агрегат
    • Устойчивость. Широкое опорное основание делает электродвигатель Красный Маяк ЭПК-1300 045-0278 устойчивым, что гарантирует работу в правильном положении
    • Не требует специального обслуживания
    • Простота эксплуатации
    • Надежная конструкция
    • Малая потребляемая мощность