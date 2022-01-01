Вибраторы для бетона высокочастотные
Найдено 11 товаров
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- Нет в наличииДиаметр булавы вибратора, мм: 51Длина вала, м: 3Мощность двигателя 1000 Вт
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 60 мм, 16,5 кгДиаметр булавы вибратора, мм: 60Длина вала, м: 5
- Нет в наличии
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 38 мм, 8,5 кгДиаметр булавы вибратора, мм: 38Длина вала, м: 5
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 50 мм, 12 кгДлина вала, м: 5
- Нет в наличииВибратор высокочастотный гибкий для преобразователей CST и CNW, 12000 об/мин, вал 5 м, булава 70 мм, 18 кгДиаметр булавы вибратора, мм: 70Длина вала, м: 5
- Нет в наличии
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